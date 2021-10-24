中國氣候變化事務特使解振華23日表示，要確保全球碳市場的環境完整性，防止減排量「雙重計算」，避免碳洩漏，促進貿易公平。

綜合陸媒23日報導，基於巴黎協定，一個可靠的減排量國際轉移核算系統是避免「雙重計算」的關鍵。其基本原則是：減排量的國際轉移不應該讓總排放量比各參與國分別達到他們各自減排目標有增加。

報導指出，國際談判中關於「雙重計算」仍存在諸多爭議，主要集中兩方面。一是不同國家都有各自的現實利益，對於巴黎協定都有自己的解釋，因此解決「雙重計算」在政治上非常具有挑戰性。第二，在巴黎協定架構下，各國的減排承諾多種多樣，因此解決「雙重計算」在技術上也非常困難。

解振華23日在「2021外灘金融峰會」開幕式上致辭時表示，據聯合國有關機構測算，實現巴黎協定確定的全球溫升控制目標，全球預計需要近100兆美元。

面對如此大的資金缺口，解振華指出，先進國家首先要兌現每年1千億美元的出資承諾，發揮公共資金的引導和槓桿作用。在此基礎上，積極發展綠色金融，推動建立鼓勵綠色可持續投資的制度設計、政策體系和資訊披露制度，引導社會投資流向低碳領域。

(時報資訊)