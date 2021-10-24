近期的電力供應危機，逼使大陸做出煤電價格市場化的重要改革。大陸廣東、廣西、雲南、貴州、海南五省區，11月起將率先實施煤電電量進入電力市場交易，實行上下浮動的市場化電價。

央視新聞報導，南方電網表示，廣東、廣西、雲南、貴州、海南五省區，11月起實施煤電電量全部進入電力市場交易，即日起到10月底前為市場化交易過渡期，南方五省區的燃煤發電企業原來按基準電價賣給電網企業的電量，可以自行與電力使用者直接市場化交易。自11月起，燃煤發電企業所有電量可以進入電力市場，透過市場交易形成上網電價。

報導稱，南方電網正在推動工商業使用者全部進入電力市場交易，對於還沒有直接從電力市場購電的使用者，將由電網公司代理從電力市場購電，並從12月1日起執行代理購電價格。

南方電網計畫與財務部副總經理蘆勇表示，這次改革推動了全部的煤電電量和工商業電量進入市場進行交易，有利於規範煤電的價格機制，減輕南方地區電力供應緊張的局面，也能夠確保工商業用電的需求，以及民眾和農業的電價穩定。

稍早前，大陸發改委14日印發通知，確定四項重要改革措施，包括有序放開全部燃煤發電電量上網電價，燃煤發電電量原則上全部進入電力市場，透過市場交易在「基準價+上下浮動」範圍內形成上網電價。

同時，提出調整燃煤發電市場交易價格上下浮動範圍不超過基準電價的20％，但高耗能企業市場交易電價則不受上浮20％限制，並有序推動尚未進入市場的工商業使用者全部進入電力市場，保持居民、農業、公益性事業用電價格穩定。

中銀證券指出，南方五省區率先實現煤電市場化交易後，隨著多地加大煤炭保供力度，以及發改委推動深化燃煤發電上網電價市場化改革，電力資源可望逐步回歸商品屬性。

(時報資訊)