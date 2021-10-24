陷入債務風暴的中國恒大集團，其董事長許家印日前向外界宣布集團調整轉型方向，表示將大幅減少房地產開發建設規模，且10年內達成由房地產業向新能源汽車產業轉型的目標。

新浪財經報導，許家印22日在恒大集團復工復產專題會上表示，原則上恒大10年內不買地，但現在也不能賤賣土地。他宣布恒大化解風險自救的三大戰略決定，一是堅定不移、全力以赴實現復工復產保交樓。二是全面實施現樓銷售、大幅減少房地產開發建設規模。三是10年內達成由房地產業向新能源汽車產業的轉型。

許家印強調，只有復工復產，恢復銷售和經營，才能向業主交樓，才能解決上下游合作夥伴的商票兌付及財富產品的兌付，並逐步歸還金融機構的借款。

許家印表示，恒大的房地產銷售規模要從2020年的人民幣（下同）7千多億元，10年內要壓降到每年2千億元左右，並在10年裡完成由房地產向新能源汽車的產業轉型。這意謂未來恒大將形成新能源汽車為主、房地產為輔的產業格局。

恒大風暴始於今年9月19日，當時該集團首度未如期發放美元債券利息，且當月23日及29日又兩度拖延發放其兩檔美元債利息，引發全球市場緊張，深怕導致新一波金融風暴。但近期大陸政府與中國人民銀行陸續表態有能力控制好恒大集團風險。10月21日，恒大在寬限期到期前兩天，向國際債券人支付面值20.3億美元的美元債券利息8,350萬美元。

(時報資訊)