大陸推動房地產稅改革試點再往前邁出一步。大陸全國人大常委會23日傍晚宣布，授權大陸國務院在部分地區進行房地產稅改革試點工作，國務院將在半年內，制定出具體辦法並確定實施期間，再由各地政府負責制定具體實施細則，試點期限為五年。
大陸財政部、稅務總局負責人隨後表示，將依照人大常委會的授權，起草「房地產稅試點辦法（草案）」，按程序做好試點各項準備工作。
綜合陸媒23日報導，大陸自2011年在上海、重慶啟動房地產稅改革試點後已10年，但遲未完成立法及擴大試點城市。直到近年大陸房價居高不下，民間催促房地產稅立法聲浪再起，2018年官方宣布列入五年立法規則，擬定法律草案。2021年公布的「十四五」規劃中，明確提到要推進房地產稅立法。
尤其大陸國家主席習近平15日發表文章表示，要積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作。雖然日前華爾街日報報導指出，中共黨內有不少人士反對擴大試點房地產稅，且試點城市將由30個大幅減少至10個，但外界仍多認為距離擴大房地產稅試點已經不遠。
新華社23日報導，人大會議通過的試點方案內容，試點地區的房地產稅徵稅對象，為居住用和非居住用等各類房地產，但不包括依法擁有的農村宅基地及其上住宅。土地使用權人、房屋所有權人為房地產稅的納稅人。非居住用房地產繼續按照「房產稅暫行條例」、「城鎮土地使用稅暫行條例」執行。
會議要求國務院及其有關部門、試點地區政府，應當建構科學可行的徵收管理模式和程序。試點過程中，國務院應及時總結試點經驗，在授權期限屆滿的六個月前，向人大常委會報告試點情況，需要繼續授權的，可以提出相關意見，由全國人大常委員會決定。條件成熟時，及時制定法律。
至於新一波的試點城市，華夏新供給經濟學研究院院長賈康認為，深圳、海南、浙江等地可先加入試點範圍進行改革。一方面用市場化手段代替行政調控手段，減緩房價高漲的燃眉之急。另一方面，可給其他地方和全域配套改革探索更好的案例經驗。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：