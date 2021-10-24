印度雲端服務公司Freshdesks在9月中於美國那斯達克成功上市，創辦人馬特魯福塔姆（Girish Mathrubootham）身價暴增，數百名員工也因此成百萬富翁。馬氏兌現當初承諾，要讓員工跟自己一起致富。
Freshdesks9月22日成為印度首家在那斯達克上市的軟體即服務（SAAS）公司，以每股36美元發行2,850萬股股票，籌資10.3億美元。股價在上市首日飆漲32％收47.55美元，市值達130億美元。
成功上市對46歲的馬氏仍至其數百名員工都是大豐收，尤其前者身價因此估計達7億美元。
馬氏2010年在印度南部清奈市共同創立Freshdesk擔任執行長，公司後來改名為Freshdesks。
他2019年接受訪問時說，明確知道自己的目標，因為投入雲端服務不是大贏就是大輸。目前公司總部在美國加州聖馬刁市，全球有5.2萬個客戶。
在全球規模1,200億美元的雲端應用軟體服務市場裡，Freshworks提供一套有多款軟體產品的雲端服務。
Freshworks在2021年「富比世雲端100大」（Forbes Cloud 100）廠商排行榜裡，從第16位跳升至第10位，連續五年進榜。其2017年首度進榜時排行第95位，接著每年排行都往上升。
馬氏在公司上市之前，已從紅杉資本（Sequoia Capital）、老虎基金（Tiger Fund）、Accel和谷歌CapitalG等創投基金籌資3.27億美元。
被好友與生意上的合作伙伴稱為「G」的馬氏，在印度南部泰米爾納德邦的蒂魯吉拉帕利成長。他在尚穆哈藝術科學技術研究院（SASTRA）電子工程系畢業，獲得馬德拉斯大學工商管理碩士學位。
畢業後，他曾擔任軟體工程師，甚至成立一家電腦教育公司，但後來2001年在雲端服務公司Zoho工作才開始為自己的未來找到明確方向。
他在Zoho工作將近十年，開發出多款產品，並見識到生意愈做愈大後的各種微妙變化。
更重要的是，他了解到在客戶支援領域上還有未被開發的商機。因此在2010年毅然離開Zoho，跟過去在大學的五位同學共同創立新公司Freshdesks。最初在清奈市郊區，以每月100美元租用700平方英尺的辦公室。
Freshdesks在初創期只有一樣產品，就是低收費的服務台。馬氏篤定雲端應用需求不斷飆高而推動客戶支援產業大放異彩，因為他看好社交媒體上的客戶支援應用不斷增加，和行動服務需求成長。
在跟創投公司Accel合伙人吉拉尼（Shekhar Kirani）見面之前，馬氏從來沒有跟任何一家創投公司接觸過，甚至不知道創投是做什麼。
當吉拉尼第一次參觀Freshdesks的辦公室，他注意到這裡使用的都是湊合著用的老舊傢俱，但卻使用6台亮潔如新的蘋果麥金塔電腦。馬氏所專注的業務更是令吉拉尼深刻印象。
最終，吉拉尼決定讓Accel向Freshdesks投資100萬美元取得23％。現在Accel累計持有Freshdesks的26％股權，價值已超過30億美元。
馬氏2019年移居美國以更接近北美市場，因為公司逾40％營收來自這裡。
目前他把時間主要用來為超過50家新創公司，擔任顧問或成為其投資人來提供指導，並且是亞洲SAAS產業創辦人和產品開發者組織SaaSBoomi的創始會員。
對於當初離開薪酬待遇很好的公司，投身未知的創業之路，馬氏曾向太太解釋，其創業目的不是只讓自己買得起BMW豪華轎車，而是要讓員工也買得BMW。後來馬氏讓公司上市而兌現自己的承諾。
(時報資訊)
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