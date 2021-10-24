根據研究機構MyLogIQ資料，2020年美國薪酬最高的十間上市公司執行長，多達七家是當年上市的新創公司，這些公司尚無獲利或營收的企業執行長，年薪完勝一票家喻戶曉的科技巨擘資深總舵手。

大數據分析公司Palantir共同創辦人暨執行長卡普（Alex Karp）2020年的薪酬高達11億美元，高居眾家執行長之冠，而且將近是蘋果執行長庫克2011年年薪3.78億美元的3倍，庫克在當年接替賈伯斯出任執行長。

數位醫療保健公司GoodRx在2020年9月上市之前，兩位共同創辦人各獲得2.67億美元的股票獎勵，與皮查（Sundar Pichai）接掌Alphabet執行長當年（2019年），2.81億美元的薪酬相去不遠。

羅賓漢（Robinhood）共同創辦人在2019年獲得價值逾6億美元的股票獎勵後，在8月公司上市之前，又再得到8.06億美元股票獎勵。

空中計程車公司Archer Aviation創立僅3年，產品尚未獲得主管機關批准，而且公司仍無營收，但共同創辦人9月獲得高達9.9億美元股票獎勵，若公司達到其他里程碑，創辦人的獎勵將進一步加碼。

多年來眾多矽谷科技企業創辦人僅領取象徵性的1美元年薪，或根本不支薪，例如臉書創辦人祖克伯與亞馬遜創辦人貝佐斯，而是憑藉手中的公司股票增值，擁有傲人身價。

但這股風氣並未延續，現今新創公司發給創辦人的股票獎勵高到令人咋舌。支持者認為，巨額獎勵可促使高階主管保持公司快速成長步調，進而讓所有股東受益。

Palantir在呈交主管機關的文件指出，上市前給予高階主管豐厚獎勵，是為了要在公司上市過程中留住人才。

羅賓漢亦表示，高管必須帶領公司實現「遠大的股價目標」，包括在上市八年內翻揚逾三倍，才能領取股票獎勵。

(時報資訊)