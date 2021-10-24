儘管美國民主黨議員提議對企業的庫藏股計畫課徵2％的稅，但滿手現金的美國企業仍大舉買回公司股票，預估2021年的庫藏股計畫規模上看1兆美元。

　根據研究機構EPFR數據顯示，2021年迄今美國大型企業宣布的庫藏股計畫，高達8,750億美元，較2020年同期的4,720億美元暴增將近一倍。EPFR的數據分析師Winston Chua指出，預期年底前美國企業將買回1兆美元自家股票，略低於2018年創下的1.1兆美元紀錄。

　Chua表示，隨著第三季財報季持續展開，未來幾周投資人將能掌握更多資訊。

　美國晶片巨擘高通（Qualcomm）日前表示，董事會批准100億美元庫藏股計畫，而洛克希德馬丁（Lockheed Martin）宣布加碼50億美元買回公司股票，是2021年庫藏股熱潮的最新案例。

　自1980年代以來，庫藏股計畫一直是企業在資本支出和收購對手之外，運用超額現金的方法。股票投資人也喜歡企業回購股票，因為此舉能拉抬股價。

　不過庫藏股計畫也被批評是人為膨脹股價的手法，特別是近年來美國企業已成為美股最主要的買家。

　美國公司債投資人傾向企業將閒置現金用於減債，尤其是企業在新冠肺炎疫情之後舉債規模攀升至紀錄高點。

　美國民主黨議員9月提議對企業庫藏股計畫課徵2％的稅，以便為拜登內閣數兆美元的支出計畫開發財源。

　如果計畫通過，新稅可望在10年間為美國帶來1億美元稅收。不過華爾街表示，對庫藏股課稅可能擾亂股市，畢竟美國企業是股市的主要買家。

(時報資訊)

#美企 #庫藏股 #高通 #美股 #新稅

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