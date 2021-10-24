不僅升斗小民感受到通膨壓力，就連億萬富豪都需要多掏點錢，才能維持現有的奢華生活。2021年美國《富比世》雜誌的奢侈生活價格指數（CLEWI）增幅，創2008年以來新高。
《富比世》自1982年起便關注富豪生活成本，追蹤一籃子富豪才消費得起的超級奢侈品，包括飼養純種小馬、量身打造訂製鞋、聘請物業管理人，編纂成奢侈生活價格指數（Cost Of Living Extremely Well Index ，CLEWI）。
2021年CLEWI上揚10.1％，是2008年來最大增幅，同時間美國消費者物價指數（CPI）增幅5.3％，CLEWI的升幅幾乎是CPI的兩倍。
從《富比世》追蹤的結果看來，美國富豪食衣住行娛樂各方面的開銷被迫提高。娛樂花費增加6.1％，時尚消費增加10.8％，飲食支出增加12.2％，住家花費增加15.7％，教育、法律諮詢、看心理醫師、美容SPA等各式服務費用增加11.5％，旅行開支增加4.1％。
一艘Viking Yacht 75的動力遊艇要價685.5萬美元，漲幅11.2％。在紐約做臉部拉皮手術的費用3.25萬美元，漲幅51.2％。瑞士頂級鐘錶愛彼腕表（Audemars Piguet）的皇家橡樹系列（Royal Oak）售價2.39萬美元，漲幅34.3％。紐約高檔肉舖Lobel賣的7磅里脊肉630美元，漲幅8.4％。
物價上漲通常歸咎三大原因，一是需求不受疫情影響持續增加，二是原物料與工業製品成本節節高升，三是疫情影響下勞力短缺。
不過《富比世》美國富豪榜上的400位億萬富翁沒什麼好擔心，他們的平均財產淨值今年增加39％，增幅是CPI的3倍有餘。
《富比世》這40年來追蹤CLEWI發現，億萬富豪超奢華生活的成本漲幅雖超越通膨，但仍不及美國400大富豪身家累積的速度。
(時報資訊)
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