晶圓龍頭大廠10月法說報喜，對於台股近期較為疲軟的多頭不啻為一劑強心針，包括第三季營收達148.8億美元，年增22.6％，接近財測高標的149億美元；另市場關心的漲價效應，確實帶動毛利率及營業淨利率較上季成長，而法說會也重申半導體產能供需吃緊的狀況將延續至2022年，且供應鏈仍然維持較高庫存一段時間，預估2021年營收將成長24％。
另一個重點，是2020～2025年晶圓龍頭大廠營收複合年均成長率，約10％～15％的成長預估不變，並表示直到2025年的2奈米製程，不論是密度或是效能，晶圓龍頭大廠都將是最領先的技術。由於整體法說不僅優於預期且頻頻報喜，大幅化解市場對半導體產業訂單調整疑慮，也讓近期較為委屈的多頭氛圍重振信心。
除晶圓大廠外，國際半導體產業協會SEMI也對半導體產業展望相當樂觀，看好汽車電子產品需求復甦，預期2021年產能年增率將成長7％，2022起兩年亦能維持上升趨勢，進入2023年全球功率暨化合物半導體元件晶圓的月產能，可望達到千萬片大關，2024年也將持續成長至1,060萬片。
據統計，14日法說會以來，加權指數至22日大漲3.06％，強彈501.46點，順利站回月線之上，三大法人也同步回補台股，外資在6個交易日內有4天站在買方，累計買超金額432.17億元，投信與自營商法人同期也分別買超26.32億元與58.98億元。
另外，科技類股人氣明顯回籠，成交比重持續維持在六成以上，反觀上半年交投熱度大增但近期股價持續破波段低點的航運股，成交比重最低下降至一成以下，在投資信心大幅回籠帶動下，大盤接下來將挑戰季線與半年線萬七之上的位置。
雖然近期全球經濟仍有雜音，特別是IMF經濟展望報告指出，全球供應鏈中斷現象與終端消費需求急速上升，恐加深通膨因子而減緩經濟動能，因而微幅下調2021年全球經濟成長率，自前值的6％小幅下修至5.9％，顯示半導體等關鍵零組件的嚴重短缺與供需失衡的缺櫃塞港現象，已成為經濟動能運轉的逆風因子。
然而台灣製造業出口產能牽動著全球關鍵零組件的核心命脈，在全球需求極度高漲的驅使之下，IMF預期台灣今、明兩年GDP將分別以5.9％、3.3％的增速擴張。
疫情方面，面對Delta變種病毒全球肆虐，台灣首劑疫苗接種率已近六成，隨各疫苗加速到貨，衛福部設下年底前第二劑疫苗覆蓋率可達六成目標，且近日境內新增案例已明顯受到控制，加上振興券已開放使用，預期內需消費動能將加速回溫。
外銷數據對台灣經濟同樣為有利條件，全球終端需求持續擴大，推升台灣1月至9月出口訂單較2020年同期成長32.4％，金額連19紅，累計前九月訂單金額高達4,816.3億美元，改寫歷年同期新高紀錄；而第三季訂單金額1,717.1億美元同樣為歷史新高，預期關鍵電子零組件及高科技應用晶片的短缺現象持續，相關供應鏈強勢的價格主導延伸性，將再推升企業Q4獲利力。
針對第四季台股表現，預期指數將呈現區間盤整格局，待11月中旬台股第三季財報全數出爐後，市場將聚焦明年第一季展望，由於今年不少類股基期已高，資金將優先青睞明年具有成長性的產業或個股，包括具有產品規格升級的電子股與相關供應鏈、半導體相關產業鏈與電子零組件產業，以解封後的消費潮，如紡織、原物料漲價題材為主的傳產族群。
(時報資訊)
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