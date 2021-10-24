元宇宙題材成為近一周來市場熱烈討論的新投資方向，輝達、臉書及微軟等大廠，相繼發表元宇宙概念，有望帶起虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）等後續商機。法人看好，具備VR／AR晶片開發能力的義隆、鈺創，及相關供應鏈瑞昱、智微及驊訊等IC設計廠，後續可望卡位進入VR／AR供應鏈，後續更有望大啖元宇宙商機。

由於元宇宙想像題材未來很有機會全面實現，法人因此也高度關注這方面的投資新機會，尤其已具備VR／AR晶片開發能力的IC設計廠供應鏈業者，如義隆、鈺創等，相關業者還有瑞昱、智微、驊訊等，有望同步大啖元宇宙訂單。

其中義隆、鈺創在VR／AR裝置市場當中，已有實戰成果，後續有望快速切入元宇宙供應鏈。義隆透過旗下子公司義明提供的感測晶片，打入聯想、宏達電品牌端供應鏈，且具備AR技術所需的3D深度感測器技術，後續商機可期；鈺創在VR裝置市場已獲得美系大廠訂單，更傳出將與國際大廠在2022年推AR裝置方案，也頗受看好。

而瑞昱音訊技術在筆電、音訊裝置等市場表現亮眼，先前以音訊晶片打入雷蛇（Razer）的VR裝置供應鏈中，更聯手以色列音訊解決方案供應商威富思（Waves），推出可整合於VR裝置當中的音訊晶片。

至於智微及驊訊兩家IC設計廠，在VR／AR供應鏈中的角色，主要是以毫米波（mmWave）感測器技術及音訊晶片，攻進元宇宙市場。

(時報資訊)

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