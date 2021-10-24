元宇宙題材成為近一周來市場熱烈討論的新投資方向，輝達、臉書及微軟等大廠，相繼發表元宇宙概念，有望帶起虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）等後續商機。法人看好，具備VR／AR晶片開發能力的義隆、鈺創，及相關供應鏈瑞昱、智微及驊訊等IC設計廠，後續可望卡位進入VR／AR供應鏈，後續更有望大啖元宇宙商機。
由於元宇宙想像題材未來很有機會全面實現，法人因此也高度關注這方面的投資新機會，尤其已具備VR／AR晶片開發能力的IC設計廠供應鏈業者，如義隆、鈺創等，相關業者還有瑞昱、智微、驊訊等，有望同步大啖元宇宙訂單。
其中義隆、鈺創在VR／AR裝置市場當中，已有實戰成果，後續有望快速切入元宇宙供應鏈。義隆透過旗下子公司義明提供的感測晶片，打入聯想、宏達電品牌端供應鏈，且具備AR技術所需的3D深度感測器技術，後續商機可期；鈺創在VR裝置市場已獲得美系大廠訂單，更傳出將與國際大廠在2022年推AR裝置方案，也頗受看好。
而瑞昱音訊技術在筆電、音訊裝置等市場表現亮眼，先前以音訊晶片打入雷蛇（Razer）的VR裝置供應鏈中，更聯手以色列音訊解決方案供應商威富思（Waves），推出可整合於VR裝置當中的音訊晶片。
至於智微及驊訊兩家IC設計廠，在VR／AR供應鏈中的角色，主要是以毫米波（mmWave）感測器技術及音訊晶片，攻進元宇宙市場。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：