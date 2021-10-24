在繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）、網路巨擘臉書、軟體龍頭微軟等國際大廠接力發表相關布局情況下，元宇宙（Metaverse）已成為近來市場最夯話題。雖然元宇宙仍只是個概念，且還處於發展初期，但已被科技大廠視為是網際網路（internet）的未來發展型態之一，會進一步推動虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）新應用崛起。
元宇宙近來成為全球討論度最高的關鍵字。不過，元宇宙不是全新概念，原出處來自美國科幻小說家Neal Stephenson出版的科幻小說《潰雪》（Snow Crash）。隨著輝達執行長黃仁勳指出，元宇宙會是一個連接現實生活及由多人共享的虛擬世界，加上臉書創辦人祖克柏強調，元宇宙會顛覆未來人類社會，臉書將轉型為元宇宙公司，讓元宇宙概念在全球掀起風暴。
科技界之所以看好元宇宙，是因為元宇宙的形成將是新科技的集大成，包括整合了當紅的VR及AR應用、加入人工智慧及雲端運算、運用5G通訊技術、也包括了區塊鏈技術。然而以現在業界人士看法，加強版的VR及AR應用，會是形塑元宇宙的第一個重要技術。
現在VR及AR的應用多數集中在遊戲市場，未來加入元宇宙元素後，可透過VR及AR的介面，在元宇宙的虛擬世界裡有一個代表自己的3D化身，並可在元宇宙的虛擬世界中找到工作、看演唱會、進行虛擬購物等。市場法人看好VR及AR概念股，將會是元宇宙概念第一波受惠族群，因此近期布局VR技術的宏達電股價大漲，打進臉書Oculus等VR及AR裝置供應鏈的鈺創、驊訊、瑞昱、智微等業者，也受到市場的青睞。
(時報資訊)
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