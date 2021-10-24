通膨隱憂未散，美國聯準會（Fed）主席鮑爾釋出「啟動縮減購債時候已到」言論，牽動市場敏感神經，美科技股首當其衝，台積電、聯電ADR同步收跌，預料會對台股25日開盤表現造成壓力。投資專家對此表示，縮減購債已在預料之中，研判衝擊程度不會大太，且整體來看，台股仍在景氣成長階段的正常軌道上，拉回反而是布局強勢股機會。

Fed利率決策會議將在11月初召開，從美國經濟數據表現及鮑爾近期談話內容來看，皆透露出實施縮減購債已是「箭在弦上」的訊號，導致資金再度由科技股流向傳產股，道瓊指數續居高檔，而台股扮演此波反彈主旋律的電子族群能否展現「抗震」力道，引發市場關注。

此外，布蘭特原油期貨上漲到每桶85美元，創下逾三年新高，許多原油期貨交易員認為，2021年原油繼續上漲，WTI原油年底可能突破每桶100美元心理關卡，而長期低利率導致資金浮濫，搭配油價上漲，可能成為引發通貨膨脹的柴火及導火線。

凱基投顧董事長朱晏民指出，供應鏈生產瓶頸調整過慢與國際油價走高，是市場擔憂此次通膨持續期間，將比預期還長的主要原因，而Fed預計也將按先前設定步調，在年底前啟動縮減購債動作，進度在預料之中，對市場影響程度有限。

由過去經驗及中長線角度而言，通膨議題短線雖會造成波動及資金調整，但景氣復甦還是帶動股市上漲的最強支柱，隨著全球陸續解封，生產端問題將逐步改善，配合報復性消費力道，通膨問題可望緩解，震盪拉回反而是布局機會。

萬寶投顧總經理蔡明彰認為，台股量能持續未能放大，顯現出部分盤面資金仍對通膨影響有所顧忌，且問題不容易在短時間內完全化解，會對市場造成多次波動，在反應通膨疑慮下，先前受到打壓、股價拉回修正的原物料族群，預料將有表現空間。

法人分析，目前市場開始認為Fed最快2022年9月升息，升息機率達100％，11月FOMC會議關注焦點將擺在Fed接下來的貨幣政策。

(時報資訊)

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