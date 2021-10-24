通膨隱憂未散，美國聯準會（Fed）主席鮑爾釋出「啟動縮減購債時候已到」言論，牽動市場敏感神經，美科技股首當其衝，台積電、聯電ADR同步收跌，預料會對台股25日開盤表現造成壓力。投資專家對此表示，縮減購債已在預料之中，研判衝擊程度不會大太，且整體來看，台股仍在景氣成長階段的正常軌道上，拉回反而是布局強勢股機會。
Fed利率決策會議將在11月初召開，從美國經濟數據表現及鮑爾近期談話內容來看，皆透露出實施縮減購債已是「箭在弦上」的訊號，導致資金再度由科技股流向傳產股，道瓊指數續居高檔，而台股扮演此波反彈主旋律的電子族群能否展現「抗震」力道，引發市場關注。
此外，布蘭特原油期貨上漲到每桶85美元，創下逾三年新高，許多原油期貨交易員認為，2021年原油繼續上漲，WTI原油年底可能突破每桶100美元心理關卡，而長期低利率導致資金浮濫，搭配油價上漲，可能成為引發通貨膨脹的柴火及導火線。
凱基投顧董事長朱晏民指出，供應鏈生產瓶頸調整過慢與國際油價走高，是市場擔憂此次通膨持續期間，將比預期還長的主要原因，而Fed預計也將按先前設定步調，在年底前啟動縮減購債動作，進度在預料之中，對市場影響程度有限。
由過去經驗及中長線角度而言，通膨議題短線雖會造成波動及資金調整，但景氣復甦還是帶動股市上漲的最強支柱，隨著全球陸續解封，生產端問題將逐步改善，配合報復性消費力道，通膨問題可望緩解，震盪拉回反而是布局機會。
萬寶投顧總經理蔡明彰認為，台股量能持續未能放大，顯現出部分盤面資金仍對通膨影響有所顧忌，且問題不容易在短時間內完全化解，會對市場造成多次波動，在反應通膨疑慮下，先前受到打壓、股價拉回修正的原物料族群，預料將有表現空間。
法人分析，目前市場開始認為Fed最快2022年9月升息，升息機率達100％，11月FOMC會議關注焦點將擺在Fed接下來的貨幣政策。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：