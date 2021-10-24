台股10月大幅震盪，高低點落差逾800點，呈現「先下後上」走勢，隨著時序進入月底，月線能否順利翻紅，成為市場關注焦點。法人指出，美國超級財報周、上市櫃法說與成交量能表現，為指數力拚「逆轉勝」的三大關鍵因素。

大盤上周漲107點，已連續三星期收紅，累計波段漲幅達316點，市場信心似有回籠跡象，惟距離月線翻紅仍有46點差距，加上面臨美科技股修正壓力，牽動多方搶進意圖。

值得注意的是，在資金行情助陣下，台股近一年來皆未出現連兩月月線收黑的情況。因此，指數能否重返「光輝10月」，將是盤面延續多頭慣性的重要觀察指標。

群益投顧董事長蔡明彥指出，近期市場多空消息紛雜，最終還是要回到基本面看待，美超級財報周是最大焦點；就台股而言，上市櫃法說陸續登場，公告第三季獲利與未來展望，以及大盤何時出量表態，攸關多方推升力道強弱。

據美最新財報數據顯示，科技股表現普遍優於預期，雖然面臨供應鏈與通膨壓力，市場擔憂可能有多殺多的情況發生。不過，就已公布財報的企業與展望來看，對美經濟復甦仍有信心，激勵美股10月中旬起陸續回穩，對台股走勢有正面幫助。

此外，聯發科、聯電兩家重量電子廠分別於26、27日舉辦法說。法人看好聯發科以M80、天璣2000晶片，壓制競爭對手高通，22日股價站穩900元關卡和季線，法說行情提前發酵，有機會複製先前台積電大漲表現，增添半導體漲勢。

聯電短線面臨外資一路賣超壓力，表現相對受壓抑，加上美科技股回檔，拖累ADR下跌逾1％，後續觀察法說之後，外資能否改變偏空操作心態，成為帶動電子權值股出量表態的關鍵。

觀察量能部分，大盤15、19日皆大漲逾百點，但成交金額仍不到3,000億元，顯示買盤退場觀望氣氛濃厚；10月以來日均量僅2,896.3億元，較先前高點時減少近一半，而大盤面臨月線收黑，以及季線攻防戰壓力，在量縮情況下，較不容易一次就能順利站穩。

凱基投顧則分析，此波台股反彈高點距離季線大約只差36點，指數出現大幅震盪為正常現象，可先視為籌碼換手，短線支撐16,760點，為反彈型態破壞與否的觀察指標。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意