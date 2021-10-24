台股10月大幅震盪，高低點落差逾800點，呈現「先下後上」走勢，隨著時序進入月底，月線能否順利翻紅，成為市場關注焦點。法人指出，美國超級財報周、上市櫃法說與成交量能表現，為指數力拚「逆轉勝」的三大關鍵因素。
大盤上周漲107點，已連續三星期收紅，累計波段漲幅達316點，市場信心似有回籠跡象，惟距離月線翻紅仍有46點差距，加上面臨美科技股修正壓力，牽動多方搶進意圖。
值得注意的是，在資金行情助陣下，台股近一年來皆未出現連兩月月線收黑的情況。因此，指數能否重返「光輝10月」，將是盤面延續多頭慣性的重要觀察指標。
群益投顧董事長蔡明彥指出，近期市場多空消息紛雜，最終還是要回到基本面看待，美超級財報周是最大焦點；就台股而言，上市櫃法說陸續登場，公告第三季獲利與未來展望，以及大盤何時出量表態，攸關多方推升力道強弱。
據美最新財報數據顯示，科技股表現普遍優於預期，雖然面臨供應鏈與通膨壓力，市場擔憂可能有多殺多的情況發生。不過，就已公布財報的企業與展望來看，對美經濟復甦仍有信心，激勵美股10月中旬起陸續回穩，對台股走勢有正面幫助。
此外，聯發科、聯電兩家重量電子廠分別於26、27日舉辦法說。法人看好聯發科以M80、天璣2000晶片，壓制競爭對手高通，22日股價站穩900元關卡和季線，法說行情提前發酵，有機會複製先前台積電大漲表現，增添半導體漲勢。
聯電短線面臨外資一路賣超壓力，表現相對受壓抑，加上美科技股回檔，拖累ADR下跌逾1％，後續觀察法說之後，外資能否改變偏空操作心態，成為帶動電子權值股出量表態的關鍵。
觀察量能部分，大盤15、19日皆大漲逾百點，但成交金額仍不到3,000億元，顯示買盤退場觀望氣氛濃厚；10月以來日均量僅2,896.3億元，較先前高點時減少近一半，而大盤面臨月線收黑，以及季線攻防戰壓力，在量縮情況下，較不容易一次就能順利站穩。
凱基投顧則分析，此波台股反彈高點距離季線大約只差36點，指數出現大幅震盪為正常現象，可先視為籌碼換手，短線支撐16,760點，為反彈型態破壞與否的觀察指標。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：