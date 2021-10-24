振興五倍券上路二周，民眾精打細算，飯店與餐飲業者第一波受惠效益，比不上百貨零售業者，但業者也觀察到，民眾很會「作功課」、要讓五倍券效益極大化，多不會一次花光，所以後續將再推出不同的五倍券優惠方案，以不同誘因鼓勵消費，將五倍券「洗」到自家。

據台北君悅酒店觀察，領到五倍券的民眾，多會詢問能否與台北市發行的「熊好券」、「好食券」或「國旅券」等合併使用，折抵更多消費，為此，君悅初期先主打餐飲，接著開始針對宴會及住房快閃族，陸續推出第二波的五倍券優惠。

六福旅遊集團表示，民眾持五倍券直接抵等額現金者較少，而會選擇可一次享有多重優惠方案使用。為此，關西六福莊後續推出五倍券優惠，將讓民眾可搭配新竹縣政府推出的「滿竹券」，六福萬怡館內三家餐廳，除可使用五倍券優惠外，亦可再參加抽獎活動，放大五倍券使用效益。

為在第一時間搶攻五倍券上路商機，各行各業推出大量優惠及活動，但價格廝殺下必會吃掉經營者利潤。台北晶華酒店表示，以三倍券經驗來看，中後段推出活動相對吸引人，並可以媒合到合適的客群。所以台北晶華酒店餐飲部目前還是以消化前三個月無法外出用餐者，以及商務餐會的客人為主，等到2022年3月、4月時，會再針對五倍券推出晚鳥優惠。

台北喜來登飯店表示，年關將近，許多萬豪會員衝會員工利積分、累計會籍的旺季，為此，繼推出5,000點萬豪會員贈點住宿專案後，將陸續推出以「買5,000送5,000」餐飲金回饋為主的住宿專案，但10月底將會推出新菜色、適合約會住宿等主題方案，以強化專案多樣性吸引消費者。

漢來美食集團推出「滿千送千、加倍奉還」方案，持五倍券到集團餐廳消費，滿1,000元即可獲贈250元餐飲抵用券4張，而高雄地區餐廳額外贈送高雄券200元。另漢來海港自助餐廳在11/7以前推出餐券10贈2優惠方案，增加1,330萬元營收，後續將再推出「晚鳥專案」，趕最後一波吸收使用五倍券的消費者。豆府餐飲集團搶攻入冬前食補商機，將於11月推出食補的「人蔘雞湯」、「泡菜」，以及「海苔」等商品組合優惠搶攻五倍券商機。

(時報資訊)