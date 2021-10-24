國內疫情趨緩，觀光飯店住房與餐飲、連鎖餐廳買氣陸續回溫，業者表示，主要受惠防疫禁令鬆綁，尤其是免設隔板與取消梅花座限制後生意快速回流，惟政府發放的振興五倍券買氣不若預期出現「猛爆式成長」，綜合各指標連鎖餐飲集團與觀光飯店統計，五倍券10月8日上路後前兩周，實際挹注餐飲占總營收5％～15％，雖有成長，但並沒有創造「報復性消費潮」，主因就是「被百貨公司吸走了！」

五倍券上路前，不同民調顯示民眾拿到五倍券後，最想花在的排行依序是：生活用品與日常雜貨、美食餐飲與觀光旅宿，而上路首周搭上雙十國慶連假，百貨公司針對五倍券放大加碼回饋發動周年慶強力促銷，成功帶動報復性消費。但觀光飯店與餐飲業者，尚未感受五倍券「發威」。

旗下有饗食天堂、饗饗和旭集等大型自助百匯餐廳的饗賓餐旅集團表示，開放內用且解除隔板限制後，目前假日訂位全滿，平日訂位則約八成左右。不過8～18日五倍券合計占營收5.18％。

漢來美食集團10天使用五倍券消費金額為1,160萬元，比率各地不同，約占營收9％～14％，平均為12％。股票上櫃的豆府集團近期營收較上年同期成長約10％，使用五倍券付款約占營收15％。

台北晶華酒店的餐飲總營收，已回復到2020年同期的九成，較有隔板限制時期成長約30％。然10月8日起消費者可以開始使用政府五倍券後，每天用於餐飲消費的金額約20萬元、客房平均約9萬元，占整體營收比例極低。

台北喜來登飯店分析五倍券上路後10天營收，其中餐飲部分，來自五倍券收入25萬元、占餐飲總營收不到1％，來自五倍券的住房收入為15萬元、占住房總營收約2.1％。同屬寒舍集團旗下的寒舍艾美酒店統計，五倍券上路後10天，消費者使用紙本五倍券帶進的收入為餐飲營收占1.12％、住房營收占0.68％、對整體營收的影響並不顯著。

(時報資訊)