點鑽整合行銷經營「UUPON會員點數平台」發現，數月以來，點數兌換優惠券風潮湧現，相較之前翻倍成長。舉凡出遊、玩樂、休閒類別的票券，都成為熱門兌點品項，研判後疫情時代，全民瘋解禁出遊，是掀起兌點搶優惠券熱潮的主因。
UUPON方面表示，民眾兌點換優惠券的成長率，自7月下旬起明顯增加，應與中央疫情指揮中心宣布降為二級管制有關，畢竟民眾悶了兩個多月，出遊意願大增。
統計也發現8月開始，整體兌點換優惠券數量成長率衝到68％；9月受中秋四天連假再一波挹注，成長率飆破104％，其中出遊玩樂相關票券更是兌換的重點，包括UUPON異業合作的「遠雄海洋公園」、「小馬租車」，以及30點以下的小額點數，提供折價及折扣優惠，每日都有會員搶兌。而「國賓影城」、「威秀影城」的電影票兌換券，提供會員直接把點數當成現金使用，也受到相當的關注。
值得注意的是，這一波解禁帶動的兌券風潮中，交通類別票券的兌點表現相對突出，包括「高鐵車票券」、「嘟嘟房停車費折抵券」等，符合民眾搭乘大眾運輸工具及自駕客車的需求，可獲得點數兌換優惠的滿足感。
(時報資訊)
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