力挺數位振興五倍券、搶攻百貨周年慶商機，國銀狂推第二波加碼。不同於早鳥優惠，銀行新一波的加碼活動，開始推出了不限名額的做法，而數位綁定搭配高額現金的抽獎活動，也仍是行銷的主流。

國銀卯足勁力挺振興五倍券，首波就砸了33億元預算、462萬份的加碼，10月8日五倍券正式上路啟用後，已有兆豐、中信、國泰世華、合庫等銀行，陸續針對「晚鳥」祭出第二波加碼活動。

兆豐銀的10月快閃振興優惠打出「不限名額」相當吸睛，從未辦兆卡民眾，10月底前申辦任一張兆豐卡並成功綁定數位振興券，就可額外獲得最高1,700元超值回饋。

兆豐銀指出，為了讓錯失數位券優惠的晚鳥，也能享受超值福利，10月推出的振興快閃1,700元優惠，主要內容包括：新戶首刷禮500元、兆豐加碼300元、好食券500元，綁定兆豐台灣pay還能再拿滿額禮300元及消費2％回饋100元，總計1,700元，沒有名額限制，免抽獎就能讓優惠直接入袋。

兆豐銀強調，上述優惠外還加碼抽獎活動，完成數位綁定者免登錄即可參加限量抽獎，獎品包含頭獎5千元振興金全額返現等，若綁定兆豐台灣PAY，可再抽總獎金1千萬好禮，有機會獨得101萬元大獎。

看準百貨週年慶開跑的中信銀則攜手39家百貨業者，提供刷卡分期滿額禮及周年慶多重回饋。中信銀指出，即日起至年底止，中信卡卡友在各指定百貨周年慶期間，消費滿新臺幣5萬元（含）以上，免登錄就可抽RIMOWA行李箱（10名）、雅詩蘭黛白金級保養組（21名）。此外，即日起至今年10月31日止，中信卡綁定振興五倍券消費，還有機會抽新臺幣5,000元刷卡金。

國泰世華銀持續推廣數位綁定，聯合更多知名商戶加碼推出振興優惠，將原先提供綁定卡友「優惠大禮包」升級，專屬優惠擴大至網購、美食、3C、購物及旅遊等範圍，且以票券形式直接匯入國泰優惠APP中。卡友只要在2021年10月31日前綁定國泰世華卡，皆能享有指定通路升級版「優惠大禮包」（折價總價值逾新臺幣5,000元）及指定星級飯店住宿升等禮遇。

(時報資訊)