2025年底台灣太陽能產電要達20GW，總統蔡英文強調一定要如期達成任務。她23日出席雲林麥寮天機太陽能電廠啟用儀式時指出，「能源轉型」是其任內最重要的任務之一，是要建立國家可長可久發展基礎最重要的元素，是她任內一定要如期達成的任務。
蔡總統並強調，政府力推綠色金融2.0政策，期待金融機構一起支持能源轉型計畫，創造更永續的發展。
行政院副院長沈榮津同場致詞時也表示，年底太陽能產電即可達8GW，等於未來四年每年要再新增3GW，蔡總統關心綠能產電量之外，也指示要解決「儲能」問題，即如何將中午最充沛的太陽能儲備下來，供黃昏夜間持續使用。行政院近期就會交出規劃報告，朝電子儲能與台電的物理儲能來發展。
天機電廠是國泰人壽與開陽集團合資成立的開泰能源所開發維運，預計要產電100MW，設置太陽能電廠等占地100公頃，投資金額50億～55億元，目前已完成第一期。
天機電廠利用地層下陷土地，很多設施及流程都用近台電的標準，由於是壽險資金、銀行授信共同支持的太陽能電廠，同時還興建提高輸電容量及減少輸電損失的「升壓站」，希望創造太陽能電廠的新模式。
(時報資訊)
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