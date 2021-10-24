為達成2025年完成太陽能發電20GW的目標，壽險資金加入挺太陽能行列。國泰人壽總經理劉上旗23日表示，陸續成立國泰電業、新日泰、開泰能源等特殊目的公司，目前共投資250個太陽能電廠，預計年底可產電200MG，到2025年底，希望達成倍增或達三倍的產電量，總投資金額將達200億～300億元。

不只國泰人壽，整體壽險資金都瘋投資再生電廠，如台灣人壽、新光人壽等業者，也都有直接投資太陽能電廠。劉上旗強調，國壽不僅直接投資太陽能電廠，且成立國泰電業，目前已籌組約20多人的專業團隊，未來會「更積極」尋找太陽能發電的系統商（EPC），以投資支持在台灣建設更多太陽能電廠，

且這種太陽能產電在出售給台電後，年化報報酬率可達4.5％～5％，劉上旗說，繼沒有國外投資的避險成本或匯損壓力，又不像資本市場隨時有評價、跌價的風險，並能響應政策，是極不錯的投資，國壽打算持續積極投資，要在台灣再投資200～400個電廠。

不過，目前投資太陽能電廠最大困難，在於土地取得及面對地方民眾抗議，因台灣民眾長期使用極低的電價，雖知道未來會缺電，但只要談到住家附近要蓋電廠，都不樂意。

與國壽合作電廠的開陽集團董事長蔡宗融表示，要生產100MG的太陽能光電，需要100公頃的土地，現使用的最多的，是租用地層下陷或低地力的土地，但有些農地需要土地變更為特殊目的用地，價格會增加，導致土地移轉時多出土增稅問題，也會產生爭議。因此，蔡宗融建議，若要達成2025年底前太陽能產電20GW，中央及各地方政府應協助取得土地，如低地力土地不需土地變更，直接申許容積許可，這樣才可望加速太陽能電廠的興建。

至於未來三年要產出12GW的太陽能，蔡宗融說，總投資金額將上看6,000億元，不是一般中小企業可負擔，因此開陽與國泰集團合資成立開泰能源，為支應未來資金需求，開陽10月25日將上興櫃市場，希望透過資本市場籌資及成長，支應未來太陽能的投資需求。

(時報資訊)