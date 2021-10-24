半年前，前WTO大使顏慶章在演講會〈WTO與TPP〉中，及TPP攸關台灣國力的再造，由過來人的角度認為加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）不是等國際氣氛好轉，台灣才有機會，而是攸關國力再造，必須劍及履及，並及早進行。

2020年底洽簽的RCEP（區域全面經濟夥伴協定），台灣又被排除在門外，引發台灣在國際經濟整合中遭邊緣化的疑慮。BTA（台美雙邊自由貿易協定）卡在美國不願踩到中國大陸的紅線，又是極其遙遠的目標。

而在中國大陸表態選擇積極加入CPTPP，台灣在退無可退的壓力下，也遞出申請表，申請加入。如同顏大使的建議，台灣必須以加入CPTPP為目標，積極進行內部改革，尋求和CPTPP會員國的接觸、談判、法規接軌，等一切就緒自然水到渠成。也就是有了好的衣著模式（dress code）加入宴會（party）就有機會。否則，進行會員國談判卻沒有充分準備反而會喪失先機。

這一、二十年來，除了兩岸的經濟架構協議（ECFA）之外，台灣沒有國際舞台，缺乏相關自由貿易協定（FTA）談判的歷練，不但缺乏談判人才的養成，國內的法規、制度也缺乏國際接軌的機會。雖然我們的租稅法規、勞動權益、環保制度等表面上國際接軌，但沒有了國際的壓力，內部自訂很多的內規、細則，常為國外廠商詬病。

沒有好的衣著模式就進不了宴會會場，至於哪些是加入CPTPP談判必備的衣著模式呢？

第一，農產品自由化的時間表：CPTPP是高品質的FTA，農業的鬆綁、自由化是加入CPTPP的必要條件。光是日本福島食品的開放，國內就面臨很大的爭議。政府應積極透過農產品的標示，解決國人的疑慮。甚至善用區塊鏈，從進口到經銷商、分銷到加工食品，透過透明化、詳實記載，來消除國人的疑慮。並透過農產品的標示、差異化，來迎接國外農產品的挑戰。同時，透過前金後濟的模式，由政府編列基金，1/3用於補助農民升級轉型，其他則用於一旦開放受損，農民可以尋求補助救濟之用。

其次，司法體系的裁制應融入FTA的談判：CPTPP有關「投資人對地主國爭端解決機制（ISDS）」，我國司法體系的民事或刑事裁制權，毫無迴避空間，應加以正視，並透過跨部會的協調，使司法院補強人民財產權的保護，並融合於FTA制度。

第三，國營企業的比重及採購規定必須符合國際規範：CPTPP強調市場機制的發揮，國營企業雖可設立及存續，但不得享受政府的優惠、補貼或其他協助。因此，若干「官股企業」的不公平競爭，應儘早調整。

第四，服務業的自由化：國內的電信、金融、財務管理、文化等領域，由於國內市場太小，國際競爭力不足，一旦開放衝擊不小，應該提早準備。

其他還有不少領域的降稅、開放必須提早準備，因此，行政院應由副院長領軍，才有能力推動跨部會的協調整合，同時及早組成談判團隊、建立標準作業程序（SOP），並著手加入CPTPP談判的申請。

雖然務實而言，日本主導CPTPP，台灣和中國大陸一起加入的機會並非太低，尤其是開放倒逼改革，等我們準備好了，加入其他自由貿易協定或BTA，也就不是難事了！

在加入BTA的可行性上，以現行台灣和拜登的關係，以及拜登的務實政策上，台灣必須付出一定的代價，在中長期才可能有機會。

在代價上，台灣應該透過對美的擴大投資，透過口罩、酒精、衛生衣等防護醫材，協助美國降低疫情，以及選定一、兩個產業（如汽車零組件、半導體製造、石化或工具機等）協助美國再工業化，創造高階就業機會等。

此外，在AI、5G、AIoT上，台灣需要美國的技術、人才、商業模式，而美國也需要台灣的製造能力及半導體的支援。因此，透過投資美國的上述領域，或經由創投、投資、併購美國上述領域公司，建立兩國在AI、5G業嶄新領域的生態鏈，有助於提高台灣在美國人心目中的地位。透過上述種種代價與努力贏得美國的信任，再尋求洽簽各種協定的可能性。

總結而言，對各種FTA的洽簽，台灣不能坐而言必需起而力行。即日起應將洽簽FTA列為行政院的重點績效指標（KPI），由行政院領軍，組成跨部會談判團隊。掌握加入CPTPP的時程，儘快檢視國內哪些法規、作法不符合其規範。同時透過區塊鏈或其他做法，檢視開放美豬、美牛、福島食品的標示、流通，取得國人信心再行開放。如此一來，有了良好的衣著模式，就有機會參與自由貿易協定的盛宴。

(時報資訊)