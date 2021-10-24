台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），這也讓CPTPP配套修法，包括「專利法」、「商標法」與「著作權法」的修法進度成為焦點。經濟部對此的態度是：雖本會期為預算會期、時間有限，但配合遞交CPTPP申請的進程，將力拚本會期完成相關法案的三讀。
中國大陸提出CPTPP的申請之後，台灣也火速遞出申請，台灣市場透明化程度高且近年不斷調整法規，積極與國際接軌的態度，更讓CPTPP成員國接受。配合申請進度，行政院2020年著手開始修的「專利法」、「商標法」與「著作權法」三法，雖因引發爭議暫時擱置，近期再度因申請CPTPP受到矚目。
工總對此認為，除積極盤點國內法規與制度落差外，也應掌握各成員國關切議題與談判立場，並不放棄與對岸溝通的機會，才能降低阻撓的可能性。
經濟部智慧財產局局長洪淑敏表示，為了加入CPTPP，各部會過去已啟動檢視國內法規是否符合CPTPP標準，之前已通過了遠洋漁業條例、投資經營非我國籍漁船管理條例、漁業法、藥事法、化粧品衛生安全管理法、植物品種及種苗法、農藥管理法、郵政法等，而相當關鍵的商標法、專利法、與著作權法三項草案，上個立法院會期因屆期不續審而被退回。
洪淑敏說明，商標法修正重點是要對進口、國內使用仿冒商標的標籤及包裝者，課以刑事責任。她解釋，現在仿冒的人越來越聰明，會將半成品、標籤、包裝等物品分開進口後，於同一地再製後，販售仿冒品，台灣目前僅有民事責任，因此為符合國際標準，將修法對此行為課以刑事責任。
藥事法先前已修法與專利連結，並於2019年8月開始施行，專利連結主要是希望釐清新藥上市、專利資訊揭露之間、學名藥上市審查程序與其是否侵害新藥專利狀態之間的連結，在12個月的審查期間內專利權人都可以提出訴訟。洪淑敏說，這項起訴依據就被放在「專利法」修正草案內，讓專利藥商提出侵害訴訟或是學名藥商提出確認不侵害訴訟的依據。
至於「著作權法」修正草案，她指出，在CPTPP內規定，具有一定商業規模，故意侵害他人著作權行為者，採非告訴乃論罪，也就是公訴罪，代表檢察官可對著作權刑事違法行為提起公訴罪，對於特定侵權行為有較嚴格的處罰，但國內目前僅針對盜版光碟採非告訴乃論罪，考量到數位侵權影響秩序，所以這次修法針對有償、100％拷貝、讓著作權所有人損害百萬以上者，列非告訴乃論罪。
(時報資訊)
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