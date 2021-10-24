美股超級財報周即將登場，市場聚焦占標普500指數權重超過22％的五大科技巨擘－蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜與臉書的業績表現，將成為牽動新一周美股走勢的重要因素。

受英特爾與Snap業績失色拖累，美股三大指數22日跌多漲少，但道瓊工業指數仍改寫新高紀錄。

引領美股迭創新高的大型科技與網路類股，即將陸續發布業績，在全球企業面臨斷鏈壓力時，投資人密切注意相關議題。預料蘋果法說會將談到供應鏈，市場也將觀察供應鏈瓶頸對亞馬遜年終旺季業務的影響。

綜合外媒報導，五大科技巨頭中的臉書，率先於25日公布業績，Alphabet財報隔日登場，投資人將關注兩家公司是否會發表相似言論。而發布業績的另一觀察重點在於：標普500指數約30％的成分股將於本周公布財報，道瓊工業指數也有三分之一成分股將發布業績，包括可口可樂、波音與麥當勞等。

RBC資本市場美國股票策略部門主管卡瓦西納（Lori Calvasina）表示，本周股市面臨真正的考驗，幾乎每個產業都有業績。投資機構D.A. Davidson主管拉根（James Ragan）亦指出，預料財報將增添美股波動性。

先前強勁的業績曾帶動標普500指數迭創新高，10月迄今累計上升5.5％。美股上周道瓊工業指數表現出色，22日收高0.21％，報35,677.02點，再創新高紀錄；標普500指數自21日的歷史高點回跌0.11％，收在4,544.9點；那斯達克指數則下挫0.82％，以15,090.2點作收。

不過三大指數周線全數收紅，道指全周揚升1.1％，標指上漲1.6％，那指攀升1.3％。

(時報資訊)