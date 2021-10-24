多頭力守月線，加權指數高檔震盪，市場資金聚焦強勢與轉強類股。市場專家表示，第四季的台股常出現作夢行情，比特幣、元宇宙、低軌衛星（BMS）三大題材概念股，都具有未來性，成為法人布局的新方向，包括撼訊、義隆、昇貿等15檔個股，搶搭熱門話題，吸引法人近一周買超，成為市場吸睛的焦點股。
根據專家們提供的篩選條件，找出法人近一周買超，且20日股價走強的BMS概念股，包括比特幣（Bitcoin）概念股泰碩、撼訊、利機、南電、雙鴻；最夯的元宇宙（Megaverse）題材股如義隆、智原、晶宏、揚明光、宏達電；以及昇貿、華通、昇達科、聯發科、同欣電等星鏈（Starlink）概念股，合計共15檔。
其中，元宇宙概念近期非常熱門，領漲的宏達電周漲幅高達50％。臉書、微軟、Google等科技巨頭表態搶進元宇宙，且第四季常為台股作夢行情出現的時機。
群益投顧副總裁曾炎裕指出，首檔比特幣期貨ETF由ProShares資產管理公司提交被美國SEC核可，10月19日開始交易，交易代號BITO，持有「比特幣期貨合約」而非比特幣BTC。未來Valkyrie、Invesco及VanEck等加密貨幣金融產品也將陸續上架，推升比特幣近日創下新高價6.7萬美元。
第三世界對比特幣需求強勁，由於美國聯準會（Fed）持續印鈔、美元強勢等變數，導致第三世界幣值高度不穩且蒙受通膨壓力，是虛擬貨幣全球擴張重要動力。
證券分析師陳唯泰指出，低軌衛星快速崛起，主要是消費者對影音需求提升，網路品質變得更加重要，新冠疫情提升遠距會議、線上教學需求，衛星通訊技術提升以及成本下降。
各國積極發展低軌道衛星，美國包含星鏈計畫、kulper，中國GW星座計畫，韓國、英國、加拿大皆有發展計畫。台灣2021年將太空產業列入台灣六大核心戰略產業，且太空發展法三讀通過。
摩爾投顧分析師謝逸文分析，低軌道衛星為未來發展趨勢不可獲缺部分，需求將持續浮現，在相關概念股布局上，可以長線為主，等待營收報表、未來商機等顯現後，成長速度才更可觀。（相關新聞見A3、A6）
(時報資訊)
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