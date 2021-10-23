10月8日，西德州原油期貨的近期合約價格一度突破每桶80.11美元，這是近7年新高。同月5日，歐洲天然氣價格指標荷蘭TTF交易中心11月的期貨價，盤中一度來到每兆瓦時（MWH）118歐元，相較年初，漲4倍。
除了油價外，國際糧食價格近來也節節攀升。根據聯合國農糧組織（FAO）指出，全球食品價格在過去15個月漲了40％，創1年以來新高。一向口味國際化的台灣，自然未能置身事外。
其中，又以牛肉漲幅最讓民眾有感。以受國人歡迎的品項牛小排為例，去年疫情剛爆發，每公斤售價約落在新台幣600元，如今飆升到每公斤超過千元，漲幅逾66％；肋眼、沙朗等熱門部位價格更是直接翻倍，若是和疫情之前的2019年水準相比，也有約5成漲幅。
近期飆漲的能源、商品價格，或許是加速通膨惡化的意外養分，而被美國聯準會（Fed）點名為此波通膨元凶的「供應鏈瓶頸」，不但未如聯準會先前預期的「下半年後自然消失」，反而是以更囂張的姿態，把全球經濟逼上通膨失控的邊緣。
元凶：供應鏈瓶頸持續惡化
通膨失控 聯準會啟動縮表 「慢半拍」
「我們已很久未曾遇到這樣的狀況……，未來幾年，要如何處理這項問題，是央行最優先且最重要的任務，這會極具挑戰。」9月29日，在一場由歐洲央行舉辦的線上論壇中，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）坦言，「供應鏈瓶頸遲遲未能改善的狀況，令人灰心！」
鮑爾應該灰心，因為聯準會原先計畫中的通膨走勢藍圖，在供應鏈瓶頸遲未改善之下，可能就此變調，「通膨不但偏高，而且，通膨率飆高的時間將遠超過預期。」
鮑爾的這句話，被認為是對今年前九月他一路堅持「通膨不是問題」的一次認錯。
轉向：通膨預期定錨鬆動
設法避免民間「認定通膨已是宿命」
去年8月，鮑爾在傑克森洞年會中，宣布聯準會將導入「平均通膨目標機制」（average inflation targeting）；簡言之，即是容許通膨率在一段時間內超過其長年訂死的「2％」目標。
但央行副總裁陳南光認為，採用「平均通膨目標機制」，恐怕會讓一國央行在貨幣政策操作上「失去先機」。日前一場由台經院與中研院等智庫合辦的研討會中，陳南光表示，聯準會對通膨暫時性高於目標的容忍度「系統性」地提高，意味著聯準會以往「先發制人」的貨幣政策操作模式，可能已發生轉變。
陳南光質疑，過去是央行介入、引導市場的「通膨預期」，但現在聯準會的新作法，對通膨預期的引導效果是否還能如同過去？
那麼，通膨走勢下一步應該怎麼看？該如何預判整體市場的通膨預期心理？台經院研究六所所長吳孟道建議，投資人不妨可參考「美債平衡通膨率（BEI）」的走勢。
這個數字，就是「美國政府公債」與同期「抗通膨債券」的殖利率利差，當市場預期通膨升高，美國政府公債殖利率通常會向上攀升，抗通膨債券殖利率則下降，那麼，兩者相減後的「平衡通膨率」就會相應向上，數值愈高，代表市場對未來的「通膨預期」心理愈強。
目前的「美債平衡通膨率」大約落在2.5％上下，若按月度排名，其位居1997年以來排名的前6％，顯示「通膨預期」已來到近20年的相對高點，也呼應了許多華爾街大咖的憂慮。
假設最壞情況，通膨預期失控，全球經濟重新回到70年代，那會是如何呢？《經濟學人》在近日一篇專文中是這麼描繪：「飆升的能源成本，對經濟復甦構成嚴重風險。而價格的飆升，將削弱家庭和公司的預算，進一步重擊消費和生產……，恐慌的政府可能會囤積資源，進一步加劇全球供應鏈的分裂。」
「這無疑將會給持續近兩年的新冠疫情，畫下一個痛苦的尾聲。」《經濟學人》指出。
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(時報資訊)
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