英國表示，七大工業國集團（G7）的貿易首長今天在倫敦開會，對管理跨境數據使用與數位貿易的原則達成共識。這項突破將使數千億美元的國際商業自由化。
路透社報導，歐洲國家採用高度監管的數位保護制度，美國則採較為開放的規範，這項協議讓G7國家在兩者間找到平衡點。G7國家包括美國、日本、德國、英國、法國、義大利與加拿大。
英國公布的公報提到：「我們反對數位保護主義與數位威權主義，今日，我們通過G7數位貿易原則（G7 Digital Trade Principles），將為G7的數位貿易做法提供指引。」
數位貿易的廣義定義是，商品與服務的貿易可透過數位進行或完成，涵蓋影片與電視節目發布及專業服務等活動。
根據政府對官方數據的研究，光在英國，2019年透過遠端完成的貿易總額達3260億英鎊（約新台幣12.5兆元），相當於英國所有貿易額的1/4。
但由於各國管理客戶個資使用的規則不同，可對數位貿易構成嚴重障礙，對中小型企業而言尤其如此，因為對這些企業而言，遵守的法規繁雜且成本高昂。
今天達成的協議是降低那些障礙的第一步，可能促成編撰出關於數位貿易的共同規章手冊。
公報提到，這些原則將涵蓋公開的數位市場、跨境數據流動、勞工、消費者與企業的保障措施、數位貿易系統與公平且具包容性的全球管理體系。
(時報資訊)
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