台大校長管中閔上任至今已2年10個月，卻無預警在今天(23日)校務會議上宣布不會續任校長一職，拋下了震撼彈，消息曝光也震驚學術界與網友，管中閔本人也在宣布消息後首度在臉書PO文，讓不少人不捨，紛紛表達感謝與婉惜之情。
管中閔校長任期將於2023年1月7日屆滿，根據規定，現任校長必須在任期屆滿前14個月提出是否續任。管中閔23日下午在臉書PO兩張出校務會議的照片，並附上一句「堅持未來一年工作，準備啟動世代交替。管長鞠躬」。
看到管中閔感性發言，不少網友也紛紛留言：「祝福管校長，未來一切順心」、「校長明明還很年輕說」、「敬佩您，尊重所有決定」、「真是為大家立下典範，管校長，讚」、「不愧是學識豐碩的知識人，不戀佔職位真正做到了世代交替偉大榜樣」、「老師尊重規則，為年輕人開道，好」、「這就是文人風骨」、「太棒的社會示範了」。
管中閔在2018年1月5日通過台大校長遴選，卻遭民進黨政府伸手屢次刁難，因而被稱為「卡管案」，短短一年內3位教育部長因此下台，也創下史無前例的紀錄，最終在葉俊榮「突襲式」同意下，才終於在2019年順利上任，但葉俊榮也因此惹怒總統蔡英文與時任閣揆賴清德，為此自行請辭。
事後，檢調確認管中閔並無各項指控中的違規行為，查無不法全數簽結，管中閔上任後也回應「正義雖然遲到，但不會永遠不到」。
(時報資訊)
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