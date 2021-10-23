鴻海（2317）電動車布局再下一城，傳鴻海董事長劉揚偉與Gogoro創辦人陸學森於10月22日下午，在台北與印尼投資部長Bahlil進行短暫會晤，三方就未來在印尼投資布局進行初步交流討論，議題聚焦在電動車與電池產業。
鴻海也於今日發出聲明，證實確有此事，除了鴻海樂觀其成外，印尼投資部部長Bahlil亦對外公開表示，非常期待鴻海與 Gogoro能到印尼投資，並且將提供相關獎勵措施，支持鴻海未來到印尼投資事宜。
據悉此次三方的合作，係由印尼方採取主動，期間印尼官方不斷積極與鴻海接觸，希望藉由鴻海在電動車的實力，協助印尼產業轉型，連22日的三方會面，亦是由印尼部長Bahlil親自飛來台灣，在台相見，當日除進行當面交流外，Bahlil亦帶來印尼總統佐科威的口信，表達對鴻海的重視，同時Bahlil也對收到鴻海的Model C電動車造型禮物表達感謝之意，並強調很希望把實車帶到印尼去。
(時報資訊)
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