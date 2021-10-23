統計第三季，台股加權指數從17,755點下滑至16,934點，跌幅4.6％，電子指數下跌4.3％，計算台股加權指數(含息)依然下跌2.6％。
安聯投信表示，今年下半年開始，台股投資人轉趨謹慎，短期負面消息多，但不預期對台股形成壓力，美國債務問題應為人為可控，而中國短期出現限產限電，但包括半導體等重點產業幾乎不受影響，晶圓代工廠未受限電干擾。
另一方面，安聯投信表示，市場擔憂半導體市場將反轉，事實上，產業狀況仍熱絡，晶圓代工產能利用率達100％，未見反轉，預期2022年晶圓代工仍將維持高報價。此外，ABF載板也持續供不應求、缺口仍大，漲價仍在延續，客戶積極簽訂長期產能。
展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股持續有投資機會，在大盤震盪修正下，投資價值浮現，有更多機會可以介入加碼，布局首選2022年具能見度及成長趨勢公司。
廖哲宏表示，展望2022年雖仍有諸多變數，受今年高基期影響，明年全球經濟及企業獲利成長率普遍預期將放緩，不過隨著全球疫苗接種率提高，各地經濟陸續解封應可望一定程度支撐實體經濟。台股2022年整體獲利可能為負成長，但預估科技類股仍將有4.5％成長率，且產業個股差異大，主動選股更關鍵。
在投資布局上，廖哲宏表示，聚焦長期成長趨勢-AI(人工智慧)、車用電子、高速傳輸及雲端伺服器。現階段，科技股看好ASIC/IP、車用電子、高速傳輸、ABF載板、矽晶圓，傳產則以塑化、紡織、隱形眼鏡等族群較有機會。
(時報資訊)
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