創辦私人太空企業SpaceX，電動車品牌特斯拉（Tesla）的馬斯克（Elon Musk），如今已成世界首富！他熱愛使用社群媒體，也喜愛藉此與紛絲溝通互動。近日馬斯克還在社群上分享了7部動漫作品，令網友讚嘆這是與世界首富距離最近的一刻！

喜愛動漫的你，肯定想要找到同好一起討論劇情，分享心得！但你知道馬斯克也是動漫迷嗎？

14日馬斯克在Twitter上推文表示「自己已等不及想要玩《原神》」這款遊戲了！」引發網友討論。其中還有網友歪樓，請他推薦一些動漫作品。不料馬斯克超級親民，隨即推薦了7部作品。喜愛動漫的你肯定是不會陌生！

馬斯克推薦給網友的7部動漫作品分別是：《死亡筆記本》（Death Note）、《新世紀福音戰士》（Evangelio）、《攻殼機動隊》（Ghost in the Shell）、《神隱少女》（Spirited Away）、《魔法公主》（Princess Mononoke）、《鋼之煉金術士》（Full Metal Alchemist）以及《你的名字》（Your Name）。看起來也受到日本二次元文化影響很深刻！

看見上述動漫作品的清單，是不是讓你也覺得格外熟悉，簡直就是你的口袋名單啊。網友在發現馬斯克推薦的動漫清單後，不禁留言驚呼「馬斯克竟然也看動漫！」、「我每一部都看過耶」難以置信自己竟然跟世界首富之間的距離這麼的近！

看見馬斯克隨手就回復了7部動漫作品後，網友也被帶起討論潮，開始透過留言推薦不少作品，馬斯克也再度回復「留言區有很多很棒的建議」，又再度圈粉一把！

(時報資訊)