臉書傳大量帳號無預警遭封鎖。（臉書示意圖／達志影像） 社群平台臉書上月突然大當機，如今疑似又傳災情，網上有人發現，自己臉書原本正常，但剛剛突然被封鎖，上網查看後，發現也有不少網友也發生同樣情形，「被鎖+1」、「我也被鎖了」。

臉書傳大量帳號無預警遭封鎖。（圖／摘自PTT） 1名網友在PTT八卦版上發文，貼出一張臉書帳號被封鎖的頁面，顯示「我們發現你的帳號出現異常活動，為了保護你的帳號安全，帳號已於10月22日鎖住」。

原PO表示，今早原本臉書還正常運作，豈料稍早帳號突然被封鎖，查看網上後，發現也有不少人有相同的問題，他有耳聞今日疑似臉書更新，納悶會是因為這樣而發生問題嗎？

不只在PTT，DCARD上也有不少網友臉書發生一樣的問題，「我幾分鐘前也是，FB平常只拿來看貼文，根本沒發文，不知道為什麼會被鎖」、「我也被鎖了，明明驗證碼打上去卻說不正確，現在帳號還沒拿回來」。

不過根據《downdetector》網站顯示，臉書24小時內的錯誤回報數據並未大幅攀升，對於帳號被鎖一事，具體原因還有待釐清。

(時報資訊)