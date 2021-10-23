百度創始人、董事長兼CEO李彥宏23日在北京大學新工科國際論壇表示，未來10年人工智慧領域將有8項關鍵技術，會實現從量變到質變，分別是自動駕駛、數位城市運營、機器翻譯、生物計算、深度學習框架、知識管理、AI晶片和個人智慧助手。
根據香港信報報導，李彥宏說，這8項技術的突破，將會廣泛改變人們的生產和生活方式，也將是百度堅定投入的方向。
他又表示，當下的中國有培育領軍人才和戰略科學家最好的土壤，並強調未來5年，百度將為社會培養500萬AI人才，為國家戰略科技力量的建設持續貢獻。
(時報資訊)
百度創始人、董事長兼CEO李彥宏23日在北京大學新工科國際論壇表示，未來10年人工智慧領域將有8項關鍵技術，會實現從量變到質變，分別是自動駕駛、數位城市運營、機器翻譯、生物計算、深度學習框架、知識管理、AI晶片和個人智慧助手。
根據香港信報報導，李彥宏說，這8項技術的突破，將會廣泛改變人們的生產和生活方式，也將是百度堅定投入的方向。
他又表示，當下的中國有培育領軍人才和戰略科學家最好的土壤，並強調未來5年，百度將為社會培養500萬AI人才，為國家戰略科技力量的建設持續貢獻。
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