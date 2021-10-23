最新消息指出，英國收購委員會已經暫停大陸鋰產品生產巨頭贛鋒鋰業旗下的全資子公司收購英國上市公司Bacanora Lithium PLC全部已發行股本，直至本次收購滿足墨西哥的反壟斷審查條件，或獲得有關機構的豁免。

香港經濟日報報導，贛鋒鋰業早前向英國上市公司Bacanora Lithium提出全面現金收購要約，收購後贛鋒鋰業將可以獲得墨西哥Sonora鋰粘土項目的控制權。據了解，Sonora項目是目前全球最大的鋰資源項目之一，預計總鋰資源量為約合882萬噸碳酸鋰當量。

據贛鋒鋰業早前披露公告顯示，這一項目尚未投產，預計一期項目投產後的年化氫氧化鋰產能為20,000噸。

而早前據外媒報導指出，Bacanora Lithium已經同意這一收購要約，最終作價為2.848億歐元。

(時報資訊)