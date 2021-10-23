（圖：經濟部提供）

經濟部23日攜手南投縣仁愛鄉公所，舉辦「科專成果原鄉場域應用計畫啟動儀式」，宣布投入兩大法人工研院、資策會技術能量，將科技專案成果導入原鄉生活日常，以「食農」、「旅運」雙核心在南投縣仁愛鄉建立示範場域，與在地業者合作以科技解決原鄉需求，預計每年食農可提高3,000萬、旅運可提高1,000萬產值。

經濟部技術處長邱求慧表示，技術處是產業技術的研發單位，有前瞻技術、也有應用技術，這次將科技專案成果導入原鄉，要感謝南投縣仁愛鄉提供場域，目前先以５項技術運用在食農及旅運上，除了能創造新服務模式與產業升級外，更能增加原鄉工作機會以帶動青年返鄉。同時也感謝原民會、交通部等單位過去與經濟部有過不少原鄉科技應用的合作成果，期待能持續透過跨部會與地方共同努力，讓研發的科技能在原鄉開花結果，為民眾的生活及經濟帶來幸福。

在「食農」科技上，工研院「精準滴灌系統」搭配環境感測、智慧監控等科技，可提升特用作物種苗育成率與後續收成，並讓傳統栽培減少至少50％以上的用水量；「DNA鑑定技術」讓在地特色作物擁有純正的身分證明；「多重壓差萃取技術」精準解析成份，將作物優質成分標定萃取出來後(如高抗氧化、角鯊烯、多種維他命等材料)，有利於應用到如美妝、養生飲品之原鄉特色商品研發，帶動農產高值、特色化。

在「旅運」科技上，資策會建置之「即時大眾運輸資訊」結合幸福巴士，掃描QRcode即可以取得車輛即時位置和到站預估，提昇原鄉公共運輸搭乘便利性；「智慧運輸派車服務」則希望開展原鄉新興交通共享模式，以互助精神運用平台結合在地運輸服務業者，，只要提前一天就能向當地運輸業者預訂彈性交通服務，未來更可望拓展到載貨領域，活絡原鄉人及貨物流通，活絡在地經濟。

工研院副院長彭裕民表示，科技農工技術成果導入原鄉場域，可讓老農省工省力、青農二代投入創新。在缺水的山區，植物健康管理專家系統用最簡便的裝置協助原鄉進行環境感測、灌溉，可大幅提高原鄉一級產業的質量；另外透過精準的成分解析標定出特殊成份後，有利於原鄉特色作物找出新用途並開發新產品。

資策會智慧系統研究所代所長蒙以亨說明，「智慧運輸派車服務」可協助在地運輸服務業者優化經營模式與進數位轉型，進而提升原鄉整體交通環境。「即時大眾運輸資訊」則將數位科技結合原有公共運輸基礎與在地交通能量，可提供民眾想要的優質一條龍式貼心應用服務，期許能提升在地民眾就醫、就學、就業運輸便捷度，並且讓外界輕鬆獲取原鄉旅遊資訊。

原鄉因環境限制，運輸資源不足、農業勞動人力有限，技術處以「永續」及「擴散」為初衷，運用既有科專成果，結合在地資源，減輕業者研發負擔、輔助產業轉型，期待促進原鄉經濟及帶動原鄉青年返鄉就業，讓原鄉透過智慧科技「農食出得去、人潮進得來」！

(時報資訊)