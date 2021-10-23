【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)子公司國壽與開陽能源共同合作開發興建雲林麥寮天機太陽能電廠今天宣布正式落成啟用，該案為雲林麥寮38區100MW地面型案場第一期，後續將陸續建置完成第二期及第三期。國壽第一期投資金額50到55億元，年投報率可來到4.5％到5％。

國壽總經理劉上旗指出，國泰金以「台灣永續實踐家」自許，長期推動永續環境，今年6月率先承諾「零碳營運轉型」，金控暨旗下各子公司承諾接軌全球再生能源百分之百倡議「RE 100」，台灣所有國泰營業據點預計於2030年達到100％使用再生能源。

國壽與開陽合資成立開泰能源，資本額10億元，國壽持股45％、三井工程持股25％、開陽能源持股35％，國壽投入壽險資金，開陽負責建置及未來20年維運太陽能電廠。雙方規畫地層下陷不利耕作區發展再生能源，劉上旗表示，這可以說這是一個兼具「運用壽險資金推動再生能源公共建設」及「活化國土」雙重效益，達到政府、企業與在地三贏的指標性案例。

開陽能源擁有獨到太陽能光電系統工程技術，已於2021年接續完成嘉義21MW水面型案場、新北市單一最大屋頂型太陽能電廠2MW(全球傳動)，以及這次雲林麥寮38區100MW地面型案場第一期。

雲林麥寮天機太陽能電廠自2017年開始推動，2019年底動工，第一期已於2021年3月完工，裝置容量26MW，截至今年10月初發電量約達2,568萬度，已減少碳排放量1.36萬公噸(相當於35座大安森林公園每年的吸碳量)，接下來規畫2022年完成第二期6-10MW，第三期亦在籌備進行中。

國泰金為全台率先推動綠色金融企業，在去年7月成立國泰電業，目前已投資逾200座設置於全台各地屋頂型、地面型及水面型等太陽能發電廠，且持續推動中，長期將朝向建構包含發電、售電、儲能的完整電業生態系目標前進。

國泰世華銀行也在2011年起成立團隊評估電廠融資，是台灣最大的太陽能電站融資銀行之一，2015年簽署國際環境融資自律規範─赤道原則，正式導入赤道原則的貸放管理機制，成為台灣首家赤道銀行，截至2020年底，已在全球核貸超過2,200座太陽能發電站，也在全台累積建置4座太陽能分行。

(時報資訊)

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