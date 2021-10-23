2025年底台灣太陽能產電要達20GW，總統蔡英文強調一定要如期達成任務。蔡英文23日出席雲林麥寮天機太陽能電廠啟用儀式時指出，「能源轉型」是其總統任內最重要的任務之一，亦是要建立國家可長可久發展基礎最重要的元素，這是她任內一定要如期達成的任務，她也提及政府推綠色金融2.0政策，即期待金融機構一起支持能源轉型，創造更永續的發展。
行政院副院長沈榮津亦在同場致詞時表示，年底太陽能產電即可達8GW，等於未來四年每年要再新增3GW，同時蔡英文關心綠能產電量之外，已開始指示解決「儲能」問題，即如何將中午最充沛的太陽能儲備下來，共黃昏夜間持續發電，行政院下周五就會交出規劃報告，朝電子儲能與台電的物理儲能發展。
天機電廠是國泰人壽與開陽集團合資成立開泰能源所開發維運，預計要產電100MW，設置太陽能電廠等占地100公頃，投資金額50~55億元，目前已完成第一期。
天機電廠是利用地層下陷土地，很多設施及流程都用近台電的標準，且是壽險資金、銀行授信等共同支持的太陽能電廠，同時還興建提高輸電容量及減少輸電損失的「升壓站」，即希望創造太陽能電廠的新模式。
沈榮津致詞時亦表示，蔡總統上任第一件事就推出能源轉型，一開始大家很不習慣，質疑為什麼要弄太陽能光電、風電，現在看來這些都是「超前部署」，否則台積電要達成RE100，要買綠電有地方買嗎？台達電、宏碁、華碩等企業，面臨蘋果的採購，要用多少綠電，這些都代表超前部署是對的，目前太陽能已產電7GW，等於有七台核能機組的產電量，預估年底就會達8GW。
沈榮津表示，蔡英文常打電話問太陽能與風電發展最新數字；而2025年底要達20GW，等於剩下四年每年都要產電3GW以上，因此政府行政團隊仍要加油，且會盡力協調廠商加速取得土地、環評等流程。
蔡英文在沈榮津之後致詞，強調能源轉型一定要如期達成，她半開玩笑回應常打電話關心產電量的說法，因為務求達標，所以對沈榮津不到「凌虐」程度，但「騷擾」一定有，但「歐吉桑很耐操」。
(時報資訊)
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