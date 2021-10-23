美國政府為解決晶片荒問題，要求半導體廠提供相關資料；對此，台積電表示，將在11月8日前提交資料給美國。消息一出，引發網友正反兩面熱議，有人認為，散戶會嚇死，但有便宜GG（網友對台積電暱稱）可以撿了，下周再回到580元；AMD完蛋了…。
路透報導，美國商務部表示，英特爾、通用汽車、英飛凌和SK海力士等公司表態將在期限內提供相關資料，除了感謝這些公司配合，也鼓勵其他公司跟進。
商務部聲稱，提供資料是自願性，因為這些資訊對於強化供應鏈透明度十分重要。至於是否採取強制措施，將視企業提交資料的品質再做決定。
報導指出，美方的要求在台灣內部引發熱議與擔憂，畢竟台積電為全球最大晶圓代工廠，可能導致蘋果等大客戶的敏感資料流出。
台積電日前強調，客戶信任是台積電成功的要素之一，台積電絕對不會洩露客戶資料等敏感資訊，但周五（22日）還是表態，將在11月8日前提交資料給美方，以協助釐清半導體短缺問題，並重申，台積電一直以來與所有關係夥伴積極合作，以突破全球半導體供應上的任何挑戰。
PTT網友對於台積電提供美方資料看法兩極，紛紛表示，「確定日期 沒有不確定性存在 要噴了」、「商業機密就是年輕碩士的肝」、「就客戶訂單量及出貨量」、「超乖 但沒差拉 FAANG都交數據資料了」、「AMD 嫌疑大了」、「還是韓國比較硬」。
還有人認為，「能不給嗎 美國爸爸等等爆氣」、「GG乖乖牌，美帝乾爸要廠給廠，要情報給情報」、「一狗票大廠不也跟著跪？GG不給反而在擺老吧」；也有不少網友笑話老美，「美國是一個尊重自由市場經濟的國家？」、「霸權強盜：高喊貿易商業自由 考慮強制手段」、「美國真的很流氓」。
(時報資訊)
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