由國發會主委龔明鑫率領的經貿投資考察團，21日抵達斯洛伐克，首場「台斯企業媒合洽談會」由經濟部國際貿易局與斯洛伐克貿易及投資發展局(SARIO)合作，共有近60家斯商及台商進行160餘場次的實體及線上洽談，可望促成雙方在半導體、電機電子、智慧製造、電動車、智慧城市等領域更深入的貿易投資及技術合作機會。
參與洽談的斯國新創電池研發公司，主推電池及儲電設備產品，與我國業者互動熱絡。我方對該產品有高度興趣，雙方將進一步討論產品銷售及技術合作事宜。
另外，與美台均擁有研發代工製造合作關係的斯國高端晶片設計公司，特別提到台灣半導體發達，面臨全球供應鏈重整，期望可邀請我商共組穩定的供應鏈，並希望向臺灣EMS廠採購伺服器。參與廠商表示洽談成果豐碩。
斯洛伐克是我商進入歐盟及中東歐市場之重要門戶，雙方經貿也深具互補性與發展潛力，我對斯國主要出口產品為車輛零配件、積體電路、電話及通訊設備等，而我自斯國進口產品主要為小客車及半導體相關蝕刻器具等。雙方於 2003 年相互設置經濟代表處以來，陸續簽訂避免雙重課稅、科技合作、電子化政府、關務合作、免試互換駕照、航空運輸服務、經濟合作發展及打工度假等多項協定，大幅增進雙方經貿及民間交流合作。
近年，台斯雙方除在共同對抗新冠疫情上展現珍貴情誼，經貿交流也持續熱絡。2021年1-9月雙方貿易總額達2.5億美元，較2020年同期大幅增加18.4％，且持續穩定成長。未來雙方可望進一步組團互訪，並在既有的產業鏈基礎上，持續深化各項領域的合作夥伴關係。
(時報資訊)
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