一名網友透露，在超市等待結帳，前面的女客人消費780元，掏出700元五倍券與100元現金要結帳，但店員看到卻說振興券不找零，不管怎麼解釋都沒用，本以為兩人會吵起來，沒想到女客人乾脆挑出2樣產品說不要了，先將剩餘共700元的商品用700元五倍券買單，接著再告訴店員要另外買剛剛那2樣東西，最後成功獲得20元找零錢，引發網友討論。
一名網友在臉書社團《爆料公社》上發文表示，剛剛去超市閒晃，排隊等待結帳的過程中，前方顧客與收銀員的對話讓他嘖嘖稱奇。女客人總共消費了780元，顧客拿出700元的五倍券與100元現金要結帳，店員看了竟說「振興券不找零喔！」
該網友指出，女客人聽了立刻解釋說，總共780元，我給你700元的五倍券，剩下的80元用現金100元補啊！結果店員聽完還是回說「收你800元，用振興劵不找零」。聽到這邊原以為兩人會開始唇槍舌戰，沒想到女客人的神反應直接輕鬆解決。
該網友透露，女客人在自己要購買的東西中選出2樣產品說「這些先不要了！」最後的結帳金額剛好是700元，女客人滿意的拿出五倍券給對方，非常順利的完成結帳的步驟，拿到發票以後就驚呼說「等等！這兩樣東西我又想買了。」
該網友笑說，店員聽到只好拿起來再刷一次，並告訴客人這樣一共80元，而那位女客人此時就掏出原本那張100元現金結帳，最後成功拿到20元的找零，讓他大開眼界，也忍不住納悶，這到底是什麼鬼邏輯？
貼文引起網友討論，「現代人的數學真的這麼爛嗎」、「店員腦袋當機了」、「振興券700 現金100找零20沒問題啊」、「客人頭腦很清楚」、「客人有夠聰明」。另也有網友替店員緩頰說，也許不是他不收，很有可能是結帳系統沒辦法這樣算，因此也有人驚呼「想知道系統是哪個XX設計的？不能補差額很好笑」。
(時報資訊)
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