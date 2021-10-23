全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利歐(Ray Dario)日前在資管巨頭貝萊德舉辦的一場活動中表示，市場對中國監管政策反應過度，他表示中國資產很便宜。
中國基金報23日報導，達利歐強調，當前世界有三大主題是史上未見,首先是零利率，利率接近零導致金融系統中債務高築，使得債務正在貨幣化,再者是全球的貧富差距正在擴大，而貧富差距擴大導致美國內部的矛盾衝突激化。第三是中國崛起可能會帶來世界格局的變化。
而貝萊德全球固定收益的首席投資官Rick Rieder也表示，未來數月美國通膨會在二字頭的高點,核心PCE（核心個人消費支出物價支出，美國用以衡量民間通膨）可能會達到3.5%，12月可能會接近4%，從而見頂。明年即2022年年中可能會回落到2%左右。
通膨隱憂下,Rick Rieder推薦房地產投資，商品、基礎設施等投資品類。他表示,在相當長的時間裡，實際利率都將非常低的水準，但實際利率未來有抬升的趨勢，而這在全球都是一樣的。達利歐認為，聯準會（Fed）不會大幅緊縮,在將來的某個時點他們會採取緊縮的政策，投資者應該關注實際利率。
值得注意的是，兩位都認為全球投資者必須重視中國。事實上，2020年,達利歐即多次透過各種管道強調，美國發動對中國貿易戰、技術戰，但長遠來看時間還是站在中國這邊。他曾投書英國Financial Times，強調對華人偏見導致很多人看不到在中國機會。
至於Rick Rieder認為對於全球投資者來說中國有最大機遇，同時也蘊藏風險。不過，他提到中國的經濟體量已經過去10年顯著增長。儘管中國佔全球債券或股票指數的權重依然比較低，但是中國過去已經產生的獨角獸是全球的26%，這顯示了中國未來會出現更多大公司。他提到看好中國信用投資品的投資機遇。
針對中國國家主席習近平提出「共同富裕」後,已成為全球投資者熱議話題，達利歐則表示，美國也面臨貧富差距擴大問題,想不到誰會反對「共同富裕」，他並強調市場對中國監管政策的反應過度，中國資產很便宜。全球投資者面臨不同市場的風險，出於分散風險的考慮，投資中國也是應有之義。
(時報資訊)
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