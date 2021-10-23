中國氣候變化事務特使解振華23日在2021外灘金融峰會開幕式上致詞時表示，要確保全球碳市場的環境完整性，防止減排量雙重計算，促進貿易公平。

新浪財經引述解振華談話表示，據聯合國有關機構測算，實現巴黎協定確定的全球溫升控制目標，全球預計需要近100兆美元。面對如此大的資金缺口，發達國家首先要兌現每年千億美元的出資承諾，發揮公共資金的引導和槓桿作用。

在此基礎上，積極發展綠色金融，推動建立鼓勵綠色可持續投資的製度設計、政策體系和信息披露制度，引導社會投資流向低碳領域。

他進一步表示，還要積極建立國家、區域和全球的碳市場、碳定價機制，降低減排成本，提高減排力度，促進技術創新和可持續發展。透過碳市場收益分成機制，為發展中國家適應氣候變化和開展能力建設提供穩定的資金來源。

解振華並提醒，要防止減排量雙重計算，避免碳洩漏，促進貿易公平。

(時報資訊)

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