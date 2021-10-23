【時報-台北電】陽明(2609)董事會決議，因營業目的處分一艘全貨櫃輪使用權資產，預計處分利益約NTD$9億~NTD$13億之間。（編輯整理：柳繼剛）

(時報資訊)

#陽明 #航運股

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀