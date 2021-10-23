Q:近期因為通膨壓力，各國央行紛紛開始升息緊縮，最具指標性的美聯儲也頻頻釋放消息，市場預估最快有機會在11月開始減債，美國升息將至，現在投入美元適合嗎？有什麼需要注意的？
A:隨著通膨越演越烈，紐西蘭、新加坡、韓國等全球央行開始著手升息，美聯儲也釋出有機會十一月開始進行縮表，一旦開始縮表，在外流通美元減少，美元有機會轉強。
回顧歷史，距離最近一次縮表在二○一四年，二○○八年全球金融海嘯，各國政府開始QE救經濟，二○一三年末，美聯儲宣布隔年開始縮表，美元一路向上漲了快一年，接下來只要縮表確認，我們將能借鏡當年歷史複製獲利模式。
在回收QE過程中，初略可區分為討論縮表、確定縮表、討論升息、確定升息四個階段，從附圖中可清楚看出討論縮表時美元指數震盪最為劇烈，而在縮表時程確定後，美元開始一段漲幅，接著因為市場預期縮表將接續升息，美元續漲，最後二○一五年確定升息，美元開始轉弱，因此，最好操作階段會落在確定縮表一直到確定升息前。
就目前來說，還落在討論縮表階段，市場震盪較為劇烈，因此想要換美元投資，建議先少量布局就好，從附圖中也可看出，想要賺取美元價差，還需注意確定升息時間，確定升息時，美元容易有利多出盡狀況。所以如果只是想要單純賺美元價差，建議換完美元不要購買美元保單，以免貪圖利息損失換匯時機。
從附圖也可清楚看出，美元漲，美元指數反應較美元/台幣來得靈敏．台灣是個島國，央行對匯率還是有些管控，不過大致跟美元指數還是有高度關係，整體來說，美國縮表有望為美元帶來一波漲幅，但目前時程尚未確認，想要穩定一點還需耐心等待。
本文作者:理周教育學苑．方鈞
(本文摘自《理財周刊1104期》)
(時報資訊)
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