2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行加劇巴西貧窮問題，巴西總統波索納洛宣布將不計後果，提高家庭補助金額，重創當地金融市場，並引起各界關注。
數以百萬的弱勢巴西人對波索納洛（Jair Bolsonaro）政府宣布推出新社會計畫「巴西援助」（Auxilio Brasil）取代「家庭補助金」（Bolsa Família），並提高援助金額表示認同。這項社福計畫向受益人支付的金額由巴西幣300元（約新台幣1500元）提高至巴西幣400元（約新台幣2000元）。
經濟學家們說，在當前形勢並不令人鼓舞的情況下，提高援助金額可以在非常短期內提振經濟，因為它會增加消費並減輕侵蝕購買力的通貨膨脹的影響。
問題在於，巴西政府提議的這種額外支出往往會在未來「反饋」通貨膨脹，抵銷其最初的積極影響，而最弱勢的群體又會最先感受到這種影響。
聖保羅州財政企劃廳長、前巴西財政部長梅雷萊斯（Henrique Meirelles）接受美國有線電視網巴西頻道（CNN Brasil）訪問指出，如果違反支出上限規則，巴西可能會陷入嚴重的經濟危機。
梅雷萊斯是前總統泰梅爾（Michel Temer）任內的財政部長，也是2016年將政府支出限制掛鉤通膨率的憲法規定的創建者之一，而該法規是基於觀察到巴西正走向財政災難而獲得批准，因為公共支出的成長率每年比通貨膨脹率高出6%。
巴西從2011年到2016年進入了不可持續的公共支出惡性循環，制定上限遏制不受控制的支出擴張具有非常大的優勢，因為它迫使立法和行政部門確定優先事項。
在梅雷萊斯看來，「波索納洛政府現在擴大公共開支的目的，只是為了獲得人氣，因為明年將舉行總統大選，但事實是沒有比就業更好的社會計畫，而任何最終損害就業的社會計畫，總體上都對勞工有害，因為它不會創造就業機會，並將財政管理置於不可持續的軌道上。」
關於眾議院委員會昨天批准的政府債務憲法修正案提案，讓政府有更多的財政空間投資社會福利，梅雷萊斯再次表示這是「技術性違約，即使有法律依據，在國會獲得通過，客觀上政府的義務不會得到履行，實際上就是不會償還債務。」
最近幾週，波索納洛政府的經濟團隊一直主張將「巴西援助」社會計畫金額制定為巴西幣300元（約新台幣1500元），但政府的政治部門堅持巴西幣400元（約新台幣2000元），從而使財政責任面臨風險。
巴西金融市場反應不佳，股市大跌，美元匯率飆升，包括國稅局長在內的經濟團隊多位大將暴走，各界以為波索納洛的愛將、經濟部長葛德斯（Paulo Guedes）可能下台，但波索納洛與葛德斯今天一起召開記者會，重申政府會在不違反財政責任的前提下，提高社會計畫金額，卻又未說明這筆錢將來自何處。
(時報資訊)
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