《經濟學人》報導，薪資，是現在企業界最熱門的話題！
本（10）月，台灣明年（2022）的基本工資調幅拍板定案，確定月薪將由新台幣2萬4000元調整至2萬5250元，調幅達5.21％，時薪也由160元調高至168元，是15年以來最高。
不只台灣，全球人資顧問公司韋萊韜悅（Willis Towers Watson）統計，隨著疫後經濟開始復甦，且為了要吸引與留下員工，高達97％美國雇主計畫明年調薪，預計平均調幅約達3％，高於今年（2021）的2.7％。
國際貨幣基金組織（IMF）報告指出，全球通膨前景仍「高度不確定」。能源價格飆高，推高消費者物價，工人短缺、需求旺盛，薪資同樣也在漲，這是否會進一步推升通膨？還是能讓經濟大餅（economic pie）成長放大？
加薪若促進「生產力」上升，經濟餅做大，人人都受益
疫情爆發以來，許多知名企業都宣布調薪。美國銀行（Bank of America）本月上調公司最低薪資5％；沃爾瑪將門市員工時薪至少調升1美元（約新台幣27.9元）；亞馬遜支付部分員工時薪最高達22.5美元（約新台幣627元），遠高於聯邦基本時薪15美元（約新台幣418元）。美國好市多（Costco）、迪士尼世界、星巴克、連鎖藥局CVS Health...等，也都在加薪行列之中。
在英國，年薪成長幅度是疫情前的兩倍。尤其缺工嚴重的住宿與餐飲業，今年初至7月以來漲幅已達8％，製造業則較為趨緩。英語系國家底層薪資增長幅度，是歐陸國家三倍之多，這可能是因為美、加等國較仰賴以消費者為導向的產業，因此更受缺工影響。
調薪影響會如何？《經濟學人》指出，生產力不變的情況下，有兩種可能結果：通膨上升，或是GDP中的勞動報酬份額（Labor Share，或稱勞動所得份額）變更高。
首先，高人力成本促使企業漲價。最壞情況是，通膨吃掉薪資漲幅，員工生活並未改善。高盛（Goldman Sachs）表示，大部分標普500指數企業就藉由漲價，把增加的成本轉嫁到消費者身上，以維持利潤。
第二，如果企業願意自行吸收成本，接受低利潤，那就會改變經濟大餅的分配，提高勞動報酬份額，薪資占GDP的比例增加。
自疫情爆發以來，七大工業國組織（G7）的勞動報酬份額已增加了一個百分點，相當於家庭每年約4000億美元（約新台幣11.1兆）的額外實質所得。不過，勞動報酬份額增加雖是好事，但若不斷上升，就可能阻礙公司獲利，對促進長期經濟成長很重要的投資也會受影響。
在此兩種結果之外，《經濟學人》另指出最理想的情況——若「生產力上升」，那薪資成長未必導致通膨或推高勞動報酬份額。反而，經濟成長放大，把餅做大，那麼將人人都受益。而目前流行全球的「混和」辦公，似乎讓員工更有效率了。自2020年第三季以來，在29個富裕國家，有高達25個的員工生產力皆已增加。
調薪提高消費者所得，有望推升消費和科技股前景
財經網站Unseen Opportunity報導，在已公布財報的41家標普500指數成份股當中，80％企業的每股盈餘（EPS）都高於預期。美國個人理財雜誌《吉普林》（Kiplinger）則報導，美國9月工業生產下滑1.3％，創7個月以來最大降幅，但10月19日，標普500指數仍上漲0.3％、那斯達克綜合指數漲0.8％，主要受到科技、非必需性消費、通訊服務等類股帶動。
對此，投資機構Evercore ISI董事長海曼（Ed Hyman）樂觀看待前景，寫道：「2022年成長力道主要來自貨幣刺激、消費者資產淨值、經濟重啟、和重新建立庫存等的延遲影響；供應鏈問題有望能減輕，明年應該能滿足今年未被滿足的需求。薪資預計會上漲，提高消費者所得。」
外匯交易商安達（Oanda）資深市場分析師莫亞（Edward Moya）也表示，美國消費者支出意外的沒有減緩。《CNBC》報導，原預計9月零售銷售將下滑0.2％，但實際卻成長0.7％，顯示年底購物季買氣有望保持強勁。
目前公布的美國科技股第三季財報優於預期，零售銷售也持續上升。加薪提高消費者所得，《經濟學人》指出，這有望能抵銷通膨疑慮。
(時報資訊)
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