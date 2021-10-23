美國輝瑞大藥廠（Pfizer）今天表示，一項針對5歲到11歲孩童的臨床試驗顯示，輝瑞與德國生技公司BioNTech合作研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗效力達90.7%。
輝瑞在提報給美國食品暨藥物管理局（FDA）的簡報文件中表示，在臨床試驗中，接受安慰劑的孩童有16人感染COVID-19；接種疫苗的孩童則有3名染疫。
在2268名受試者中，接種疫苗的人數是接受安慰劑人數的兩倍多，相當於疫苗效力在90%以上。
輝瑞這項以5歲至11歲孩童為對象的試驗，初始目的並非要評量疫苗對病毒的防護力，而是要比較疫苗在孩童和成人體內所產生中和抗體的數量。
根據這些結果，輝瑞和BioNTech上月表示，他們的疫苗在孩童體內產生強健的免疫反應。
5歲至11歲兒童在試驗中接種的是兩劑10微克劑量。目前美國12歲以上者可接種完整劑量的輝瑞/BNT疫苗。
美國食藥局的外部顧問預定26日開會，將投票決定是否建議食藥局批准對5歲至11歲孩童施打這支疫苗。
(時報資訊)
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