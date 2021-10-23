我們常常把「行情總在絕望中誕生」的名言掛在嘴邊，八、九月以來，全球股市籠罩著諸多變數，包括來自中國的反壟斷法，阿里、騰訊、美團等折翼，再到補教業、博弈業受到巨大衝擊，接著恆大跑出大犀牛，再接下來的能耗雙控的限電，中國的變數，加上資訊不太透明，讓全球陷入恐慌的意識。
美股重返高檔激勵全球
另一方面，油價衝上八○美元，天然氣飆漲、動力煤也急漲、中國及美國的ＰＰＩ都衝高，一時之間，通膨疑慮罩頂，再加上美國Fed有升息、縮表行動，全球投資專家紛紛示警，暗示股市，尤其是美股可能出現大回檔，不過每一次股市的轉折，其實都在利空打造出來的。
回頭看十九日美股全面上漲，道瓊指數收在三五四五七．三一，這一波回跌到三三六一三．○三，如今距離三五六三一的天價，只差不到二○○點，標普五○○從四二七八．九四拉升到四五二○．四，差四五四五．八五的最高點只有二○點，Nasdaq、費半指數都到了高檔區，美國前五大市值企業，已有微軟領先再創歷史新高，Apple、Google也接近歷史新高，美股重返高價區，對全球股市帶來鼓舞的作用。
再回頭看看近期利空頻傳的中國股市，習近平過去將近一年來加大力道的監管，造成在美國上市的中資股及在港上市的新經濟股重挫，最具代表性的是騰訊跌了四六．八％，美團跌了超過六○％，阿里從三○九．四港元，最慘跌到一三二港元，跌了五七％，令大家結舌。在美國掛牌的ＡＤＲ、港股中企股大跌聲中，大家發現中國深滬Ａ股其實並沒有太顯著的下跌，這個裡外有別的中國股市堪稱「中國特色」。
不過最近大家注意到，過去被打壓最激烈的阿里巴巴的馬雲，先前傳出到了香港會晤商界朋友，如今媒體報導到西班牙度假了。馬雲可以出國，代表了中國對阿里的打壓可能已告一段落，在美國掛牌的阿里巴巴ＡＤＲ在十月四日最慘一度跌到一三八．四三美元，市值剩下三七六二．七七億美元，從股價高點的六一九．三二美元跌下來，市值少了四九六六．九二億美元，如今馬雲解封，阿里市值回升逾千億美元，股價拉升到一七七．七四美元，馬雲到西班牙的消息讓阿里ＡＤＲ單日大漲六．一％。
根據外電報導，這次中共中央一連串監管下手太重，已衝擊到經濟體系，第二季中國ＧＤＰ年增率只有四．九％，李克強緊急祭出鬆綁措施，習近平也了解監管力道太大，可能對中國經濟帶來鋸箭式的重傷害，也逐漸調整腳步，現在來看最弱勢的指標，就是香港恆生及國企股。
長榮築底不成反成頭？
過去一年來，香港恆生指數從三一一八三．三六急殺到二三六八一．四四，港股是全世界跌得最慘烈的市場，國企指數從一二二七一．六殺到八三五○．二才止跌，現在恆生及國企都在調整與年線乖離的修正，國企指數彈升到九三一一．二六，恆生指數到二六二一四，都有了接近一成的彈升，這代表最弱勢市場的止跌。
再把全球股市的表現來看，除了美股頻創新高外，這次可能是生產基地移轉受益的印度股市不斷創新高，今年的漲幅高達二八．三八％，而東協市場除了越南今年仍大漲二八％外，印尼股市上漲十一％，泰國上漲十三％，都是相對表現強勢的市場，亞太市場中，日本今年上漲五．九二％，南韓上漲四．九三％，台股仍上漲超過十四％，是亞太區股市表現僅次於印度的市場。
這一波加權指數下殺到一六一六二．一七，九月從一七六三三．六七殺到一六一六二．一七，讓市場感到心驚，如果就線論線，台股在一八○三四很像頭部，四月二十九日的一七七○九很像左肩，九月六日的一七六三三很像右肩，這個很標準的頭肩頂架構，看起來像是會大跌的股市，而且台股出現兩年來半年線首度下彎的景象，各條均線除了年線外，都呈現死亡交叉的空頭排列。
在這一波台股殺戮中，航運股可說是跌勢的核心，以長榮為例，從二三三元急殺下來，到了九月二十七日盤中一度拉升到一三八元，但中國驚傳限電，供應鏈可能大受影響，當天長榮從一三○急殺到一二五元，這是築底不成反成頭部的疑慮，此後進入翻天覆地的殺戮，從一三八急殺到八五．五元，只花了十一個交易日，這期間跌掉三五．六％，如果從最高價來算，長榮單是這三個月跌掉六四．三五％，從融資餘額來看，長榮從三七一二○五張降到二四一八二九張，減少了約三五％；貨櫃三雄這一段時間股價都慘遭猛烈修正。
不過，全球貨櫃航運調整沒有台灣貨櫃三雄激烈，十九日馬士基上漲四．二％，收在一七四七五丹麥幣，距最高點一九九七五丹麥幣約一成多，赫伯羅特在一七九．六歐元，距離二一八歐元左右的高價，約差十五％，這回跌得比較深的是南韓現代商船，從五一一○○跌到二八四○○韓元，大約回檔四四．四％；今年是從二一二○韓元起漲，大漲二三．一倍，比起台灣貨櫃三雄跌得更深，但回檔比台灣貨櫃三雄輕，十九日收盤三○○○○韓元，慢慢打出底部。（全文未完）
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