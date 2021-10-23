Q:近日台股一掃陰霾，一路從16300點漲到16772點站上月線，護國神山台積電也在10月19日站回600元大關，被外資點名的ABF載板更是成為市場新寵，就資金占比來看，電子股成交比重確實有拉高跡象，接下來走勢怎麼看？奪回主權的電子股是否有機會？

A:有在操作台股的投資人不難發現最近股票特別難做，下跌時不敢摸底，上漲時衝進去後又被套，常常追高殺低摸不清方向。就大盤價格位階來看，下有年線支撐，上則是半年線、季線反壓，多空交戰劇烈，量能不出，個股各自表現，這種盤型在所有盤勢中最難處理，因此，找到穩定度高的個股相對重要。

受到外資點名的ABF載板三雄，欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)表現確實不錯，景碩、欣興更是在十月十九日直攻漲停。

ABF是用於半導體作為增層材料，在英特爾及超微新PC、伺服器CPU平台需求的驅動下，ABF載板需求將更加強勁，目前ABF全球缺貨，預估需到二○二三年需求才有機會緩解。

九月份財報顯示，景碩、欣興都創下歷年同期最高，欣興作為全球第一大ABF供應商，自然有機會受惠，在擴廠及產能滿線下，第四季有機會交出漂亮成績單，有題材加上資金追捧，後續上看還有空間。

在心理層面，自航海王落水後，台股並沒有真正的主流股，ABF載板三雄出現，有望讓散戶聚焦，短期資金追捧問題不大，只要國際方面沒有利空，接下來ABF載板三雄將成為短沖焦點。

就技術面來看，長紅價格視為關鍵Ｋ，長紅中值位容易形成支撐，只要低點不破，短線來說都還有機會創高，大盤環境不好，個股投機氛圍濃厚，投資人在短線操作上還是要遵守紀律，做好資金配置。

本文作者:理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1104期》)

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