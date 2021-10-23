10月13日，美國勞工部公布最新數據，9月份消費者物價指數（CPI）年增5.4％，不只高於8月份的5.3％，也高過經濟學家原預期，未來幾個月恐怕還將繼續上漲。
對此，許多金融界大咖已跳出來表示：「通膨並非暫時性！」這包含高盛總裁桑頓（John Thornton）、貝萊德執行長芬克（Larry Fink）、摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）、美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）等。
摩根士丹利執行長高曼（James Gorman）呼籲聯準會（Fed）明年（2022）1月就該升息，稱需「戳破當前的泡沫」；正大聯合國際會計師事務所首席經濟學家史萬克（Diane Swonk）則說，通膨恐怕要到2023年才會顯著緩解，警告聯準會若緊縮動作太慢，將面臨嚴重風險。
《CNBC》報導，9月會議紀錄顯示，聯準會可能最快在11月啟動縮表，減少每月1200億美元的購債規模，預計在2022年中之前結束。此外，18名官員中，有一半預計將在2022年升息，幾乎全部官員支持在2023年升息。
本週，聯準會副主席克拉里達（Richard Clarida）表示，在高通膨、促進就業下，縮減購債的條件幾乎已經滿足，11月縮表，可說「勢在必行」。另一官員，聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）更支持在明年春天或夏天就升息。
房屋借貸利率也漲，衝擊購屋族
然而，緊縮政策消息一出，房貸利率也應聲上揚。《CNN》報導，美國房地美（Freddie Mac）統計，截至10月14日當週，30年期抵押貸款固定利率升至3.05％，創4月以來新高。15年期貸款利率則升至2.3％。
今年（2021），30年期房貸利率多穩定維持在3％以下，但房地美首席經濟學家哈特（Sam Khater）說：「隨著通膨壓力升溫，現在預計利率會繼續上升；高漲的房貸利率和房價，代表購屋族將面臨更大挑戰。」
此外，利率上升，代表再融資對民眾的吸引力也越來越小，未來幾個月抵押貸款需求可能會減弱。美國抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association MBA）經濟與工業預測副總裁喬爾．坎（Joel Kan）表示：「利率走高，借貸者看到的激勵效果減少，我們預計再融資活動會陷疲軟。」
據該協會統計，上週，再融資貸款申請占總申請的比例為63.9％，前一週為64.5％。再融資指數（The Refinance Index）則下滑1％，比去年同期少了16％；購買指數（ Purchase Index）雖然上升2％，但仍比去年同期少了10％。
購屋者該如何應變？《CNBC》報導，如果買家負擔能力無法改善，恐怕得退出房地產市場，態度宜趨向保守。理財網站Bankrate.com建議，民眾應先審視收入與債務平衡，確定好能負擔多少房屋價格。尤其，英國《鏡報》（The Mirror）提醒年輕的首購族，因職涯經驗較少，傾向借入更高金額，所以更有可能拖欠貸款。
此外，英國《每日快報》（Daily Express）指出在升息的市場氛圍下，或可選擇鎖定現在較低的長期固定利率，同時貨比三家，找出最有利自己的貸方。
房地產網站Realtor.com資深經濟學家拉裘（George Ratiu）表示，與今年上半年過熱的房市相比，10月中銷售的房屋數量有所改善，讓房價成長幅度趨緩。「終於，買家與賣家似乎能踏出疫情引發的衝動與混亂，再次站穩腳步，重新審視下一步。」拉裘如是說。
(時報資訊)
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