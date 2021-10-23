據《紐約時報》報導，美國國家反情報與安全中心（National Counterintelligence and Security Center NCSC）22日發布最新報告。報告中警告，大陸企業正努力收集來自全球各地的基因數據，而這是中國大陸政府與企業建構全球最大生物數據庫的努力之一。

報告還建議，美國應投注更多心力保護關鍵技術，包括人工智慧(AI)、量子計算、半導體與其他生物經濟科技。美國國家反情報與安全中心代理主任奧蘭多（Mike Orlando）表示，北京與其他國家正試圖在這些科技領與取得主導權，並使用合法、非法手段竊取美國關鍵科技。

長期以來，美國私人企業一直是北京與其他試圖竊取美國科技與智慧財產權國家的目標。官員點名包含俄國等國雖然是威脅，但北京的經濟力量使其成為最大的威脅。

北京認為，在AI等領域取得主導地位將為自己帶來更強大的經濟優勢，何況美國也卯足勁進行投資。AI與機器學習不但帶來生活的多項改變，甚至連軍事行動也受到影響。量子計算則能協助政府破譯現今世界上最難破解的加密功能，半導體則對電腦與多種消費產品，都扮演關鍵角色。

但報告也警告，科技與遺傳、生物研究的交界處，儼然成為各國競爭與間諜活動的重大舞台。負責新興與顛覆科技的國家反情報官員表示，大陸政府正在全球各地收及醫療、健康與基因數據。

因為，擁有最完整與最佳資訊數據庫的國家，在研發未來流行性疾病的治療方法上更具有優勢；目前北京已經建立優勢。

(時報資訊)