日經新聞報導，2021年1～9月，海外資金併購（M&A）日本新創企業的金額達到4000多億日圓，為去年同期的22倍，首次超越收購日本已上市企業的金額。
根據日本併購顧問公司樂國富（RECOF）統計，1～9月海外企業和投資者對日本新創公司的併購金額（包括出資）激增至4,066億日圓，超過日本上市企業的併購金額3,621億日圓。
今年以來此類最大收購案是美國第三方支付龍頭Paypal，以3千億日圓（約27億美元）收購日本「先買後付」公司Paidy。
最近一案則是英國創投基金CVC Capital Partners以1,100億日圓左右的價格收購日本未上市企業、經運「家庭教師Try」的TryGroup。
(時報資訊)
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