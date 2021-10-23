日經新聞報導，2021年1～9月，海外資金併購（M&A）日本新創企業的金額達到4000多億日圓，為去年同期的22倍，首次超越收購日本已上市企業的金額。

根據日本併購顧問公司樂國富（RECOF）統計，1～9月海外企業和投資者對日本新創公司的併購金額（包括出資）激增至4,066億日圓，超過日本上市企業的併購金額3,621億日圓。

今年以來此類最大收購案是美國第三方支付龍頭Paypal，以3千億日圓（約27億美元）收購日本「先買後付」公司Paidy。

最近一案則是英國創投基金CVC Capital Partners以1,100億日圓左右的價格收購日本未上市企業、經運「家庭教師Try」的TryGroup。

(時報資訊)

#日圓 #併購 #收購 #上市企業 #日本

主要市場指數

紐約道瓊
35677.02 +73.94(0.21%)
05:04
S&P500
4544.90 -4.88(0.11%)
05:04
Nasdaq
15090.20 -125.50(0.82%)
05:16
費半指數
3370.28 -41.77(1.22%)
05:16
日經225
28804.85 +96.27(0.34%)
10/22
南韓KOSPI
3006.16 -1.17(0.04%)
10/22
香港恆生
26126.93 +109.40(0.42%)
10/22
上證指數
3582.60 -12.18(0.34%)
10/22
深圳成指
14492.82 +47.96(0.33%)
10/22
英國FTSE
7204.55 +14.25(0.20%)
10/22
法國CAC
6733.69 +47.52(0.71%)
00:05
德國DAX
15542.98 +70.42(0.46%)
10/22

延伸閱讀